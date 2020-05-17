  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri kıssası

Asrı Saadet'te peygamber sevgisi

Hz. Ali ile karıncanın kıssası

Kadir Gecesi tesbihleri nelerdir? Kadir Gecesi'nde çekilecek zikirler ve tesbihler hangileri?

Görüşmeler başladı! Trabzonspor'da Nazım Sangare sesleri
için kalan
Aktüel

Büyükçekmece'de 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:45:53 -
Büyükçekmece'de 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de apartmanın 6. katından yanarak düşen bir kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehtap M. (39), Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki binanın 6. katındaki dairesinin balkonundayken üzerindeki kıyafetler henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı ve ardından balkondan aşağı düştü.

Durumun bildirilmesi olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yangın söndürücü ile müdahalede bulunurken sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Mehtap M'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken Mehtap M'nin kocası, eşinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve tedavi gördüğünü iddia etti.

Mehtap M'nin yanarak balkondan düştüğü anlar güvenlik kamerasına da yansırken polis olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı