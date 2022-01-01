Büyükçekmece sular saat kaçta gelecek? İstanbul sular saat kaçta gelecek?
Silivri sular kaçta gelecek? İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar Büyükçekmece, Sarıyer ve Silivri’de yaşanan kesintilerin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul sular saat kaçta gelecek?
Yeni yılın ilk gününde İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar kesintinin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, sular saat kaçta gelecek?
Büyükçekmece sular saat kaçta gelecek? İstanbul sular saat kaçta gelecek?
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.01.2022 12:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : İstinye Mah,Yeniköy Mah,Tarabya Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.12.2021 15:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.01.2022 11:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.