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Aktüel

Büyükçekmece Sahil’de maske kontrolü

Korona virüs ile mücadele kapsamında İstanbul’da açık alanlarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirilmesi üzerine Büyükçekmece’de denetimler sıklaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:05:02 -
Büyükçekmece Sahil’de maske kontrolü

Korona virüs ile mücadele kapsamında İstanbul’da açık alanlarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirilmesi üzerine Büyükçekmece’de denetimler sıklaştırıldı.


İlçe genelinde maske denetimi başlatan Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, açık alanlar, kafe, restoran ve tüm kamusal alanları denetledi. Maske takmayan vatandaşları uyaran zabıta ekipleri, maskesiz olarak dışarı çıkan vatandaşlara ceza kesileceği bilgisini verdi.



“Ben hepsinden şikayetçiyim”


Mahalle sakinlerinden Engin Çokgüler, “Maske takmak istemeyen şahıslar kendi ailesine kendi vatandaşlarına ziyandadır. Bunlar uyansınlar bu hastalık bütün dünyada yeniden dönüş yaptı. Maskeyi süs için takmaya lüzum yok devletimizin bunu uyarmasına gerek yok. Ben hepsinden şikayetçiyim. Devletimizden değil takmayan halkımızdan şikayetçiyim. Maske takmasını söylediğimiz ’sana ne sen kimsin’ diyor" dedi.



“Bizim eğlence zamanımız değil”


Yazlıkçı olarak gelen Vehbiye Altın, “Ben sizin için oturdum sen neden geziyorsun maskesiz. Gece 3.30’a kadar 155’e telefon ettim. İstanbul’da oturuyorum. Rica ediyorum bizim eğlence zamanımız değil. Gelin görün kumun üzerinde müzik açıyorlar. Ben kendim dikiyorum bunları komşularıma da dağıtıyorum taksınlar diye" dedi.

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