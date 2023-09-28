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Yerel Büyükçekmece D-100 Karayolunda hafriyat kamyonu kaza yaptı
Yerel

Büyükçekmece D-100 Karayolunda hafriyat kamyonu kaza yaptı

Yeniakit Publisher
2023-09-28 14:52:00 -
Büyükçekmece D-100 Karayolunda hafriyat kamyonu kaza yaptı

BÜYÜKÇEKMECE D-100 Karayolunda seyir halinde olan hafriyat kamyonu sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazayı görüp durmak isteyen başka bir hafriyat kamyonu sürücüsü ise, yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Her iki kazada da ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Büyükçekmece Güzelce mevki D-100 karayolunda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. 34 DU 2660 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü yağışlı havanın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen hafriyat kamyonu D-100 karayolunda trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu. 

D-100 Karayolunda ilerleyen başka bir hafriyat kamyonu sürücüsü ise, kazayı görüp durmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Çevredekiler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri kaza nedeniyle karayolundaki trafiği tek şeride düşürdü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.  (DHA)

 
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