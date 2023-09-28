Büyükçekmece D-100 Karayolunda hafriyat kamyonu kaza yaptı

BÜYÜKÇEKMECE D-100 Karayolunda seyir halinde olan hafriyat kamyonu sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazayı görüp durmak isteyen başka bir hafriyat kamyonu sürücüsü ise, yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Her iki kazada da ölen ya da yaralanan olmadı.