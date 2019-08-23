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Büyükçekmece Belediyesi “Stratejik Plan” çalıştayı gerçekleştirildi

Büyükçekmece Belediyesinin “Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarında Başarı Sağlayacak Yöntemler” konulu çalıştayı gerçekleştirildi.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:05
Büyükçekmece Belediyesi “Stratejik Plan” çalıştayı gerçekleştirildi

Büyükçekmece Belediyesinin “Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarında Başarı Sağlayacak Yöntemler” konulu çalıştayı gerçekleştirildi.


Büyükçekmece Belediyesi ve İstanbul Rumeli Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarında Başarı Sağlayacak Yöntemler” konulu çalıştay Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Stratejik plan çalışmalarında başarı getirecek yöntemler İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim görevlileri ve uzmanlar tarafından hazırlanan sunumlar belediye personeline anlatıldı. Çalıştayda, İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali İhsan Özeroğlu, İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Turan Yaman, İç Denetçi - Uzman Taner Eraslan tarafından kamuda stratejik yönetim, hukuki düzenlemeler ve beklentiler, cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminde merkez ve yerel yönetim ilişkilerinin yeni yapısı, idari vesayet ve denetim, stratejik plan hazırlık ve uygulama sürecinde sıklıkla yapılan hatalar, yeni stratejik plan rehberinde farklı yöntemler ve analizler, stratejik planların kurumsal risk yönetimi ve iç kontrolle ilişkilendirilmesi konularında bilgiler verildi.


“İş yerlerinin kalkınmasında büyük rol oynayan bir konu”


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü temsilen çalıştaya katılan Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, “Hizmet içi eğitim seminerlerimizde Stratejik Plan konusuna mutlaka yer veriyoruz. İş yerlerinin kalkınmasında büyük rol oynayan bir konu. Belediye personelimiz için zaman zaman bu tür eğitimler düzenliyoruz. Rumeli Üniversitesi’ne, hocalarımıza ve uzmanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Faydalı bir çalıştay oldu” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:05
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