Büyükbaş kurbanlık 5 bin lira ile 20 bin lira arasında

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, TZOB Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, bu yılki kurbanlık fiyatlarına ve üreticilerin beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurbanlık fiyatlarının illere ve bölgelere göre farklılık gösterdiğine işaret eden Bayraktar, canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatlarının, İstanbul’un Avrupa yakasında 19-23 lira, Anadolu yakasında 23-25 lira, Ankara’da 18-22 lira, İzmir’de 17-22 lira, küçükbaş hayvan fiyatlarının ise canlı kilogram olarak, İstanbul’un Avrupa yakasında 24-26, Anadolu yakasında 25-28, Ankara’da 18-20, İzmir’de 22-26 lira düzeyinde seyrettiğini aktardı.

Kurbanlık satıcılarının yaklaşık 15 gün kaldıkları süre içinde belediyelere, Ankara’da 3 bin 500-5 bin 50 lira, İstanbul’da 7 bin 500-13 bin lira, İzmir’de 4 bin 500-6 bin 500 lira civarında çadır kirası ödediklerini belirten Bayraktar, “13 bin liraya kiralanan yerler var. Bu durum ciddi mağduriyetlere sebeb oluyor. Belediyelerden ricamız, buraları uygun fiyattan üreticilerimize kullandırın” dedi.