Büyükbaş hayvanlar için sistem geliştirdi! Nalbulans yollarda

Kahramanmaraş’ta Kenan Kaya, tamamen kendisinin tasarladığı ve 'Nalbulans' adını verdiği seyyar sistemli aracıyla gezerek büyükbaş hayvanların menikür pedikür bakımını gerçekleştiriyor.

Elbistan ilçesinde Kenan Kaya farklı şehirlerde hayvancılık yaparak geçimini sağladığı dönemde çiftliklerde gördüğü ve oldukça pahalı olan tırnak bakım sistemini memleketinde hayata geçirmeye karar verdi. ABD'li bir profesörden eğitim alan ardından da kafes şeklindeki sistemi tasarlayıp temin ettiği parçalarla birleştiren Kaya, elektrikle çalışan seyyar manikür pedikür aracına ‘Nalbulans’ adını verdi. Kaya, mahalle mahalle gezerek ‘Nalbulans’la hayvanların ayaklarını, halatlar yardımıyla sabit hale getirdikten sonra tırnak kesimi, tedavisi ve bakımını büyük bir titizlikle yapmaya başladı. İlk önce çevresinde görenlerin güldüğü Kaya' şimdi çevre illerden de iş alarak ekmeğini kazanması örnek oldu. Sakarya’da bu işle tanıştığını belirten Kenan Kaya, “Memleketimizde kendi hayvanlarımıza bakım yaparken bu sektördeki açığı gördüm. Hayvanların ve vatandaşlarımızın yararına olması için bu işe başladım. Çok şükür şimdi çevre beni çok seviyor. Her yerden telefon geliyor. Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve çevredeki birçok ile gidiyorum. Her şey hayvan sağlığı için. Hayvanları yaşatalım ki biz de yaşayalım. Arabamın ismi çok ilgi çekiyor. Hayvan sağlığına koşturduğum için insanlar için ambulans neyse hayvanlar için de ‘Nalbulans’ olsun dedim. Bunun mucidi de benim. İşime verdiğim önemi göstermek istedim” şeklinde konuştu.

“Herkes gülerek izledi”

Tamamen kendisinin yaptığı sistemin çalışma şeklini anlatan Kaya, ilk başta çevresindekilerin kendisine güldüğüne de değindi. Teker sisteminin fabrikada bile olmadığını dile getiren Kaya “Hepsi el emeği göz nuru. Hepsi kendi tasarımım. En son sistem bu. Bunun teker sistemi, bu makineleri geliştiren fabrikalarda bile yok. Tekerler, hayvanların huysuzlandığında dengede durmasını sağlıyor. Bunu ben kendim yaptım kendim geliştirdim. Fabrikadan alsaydım 160 bin lira verecektim. Hayvanı ve ayaklarını sabitleyen elektrikli bir mekanizma var. İlk zamanda bu makineyi yaptığımda bana çok güldüler. İnsanların el ve ayakları gibi hayvanlarda da yeni tırnak gelme durumu oluyor. Ayaklarında et yığılması oluyor. Nasır oluşuyor. Tırnağın altına et yığıldığında çok rahatsız ediyor. Biz de bunu temizliyoruz. Kesiyoruz. İlaçlıyoruz ve bakımını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Amerikalı profesörden eğitim almış

Büyükbaş hayvanların ayaklarındaki hastalıklarının giderilmesi, süt ve et verimi için tırnak bakımının önemine de değinen Kaya, “Gerekli bakımı yapılıp hayvanın sağlığı düzeldiğinde çok çabuk bir gelişim oluyor. Hem et hem de süt verimi yönünden güzel gelişiyor. Süt verimi hayvanına göre 3-5 kilo artıyor. Besicilerimiz de bu durumdan gayet memnun. Ben de bu işi yaptığım için kendimle gurur duyuyorum. Zaten burada asıl önemli olan hayvan sağlığı. Bu işin eğitimini de İstanbul’da Türkiye Jokey Kulübü’nde alıyorum. Amerika’dan Kentucky Üniversitesi’ndeki nalbant profesörü işin tekniğini öğretiyor bize. Ben de eğitime aşırı önem veriyorum. Bu işi Kahramanmaraş bölgesinde resmi olarak yapan tek kişi de benim” değerlendirmesinde bulundu.