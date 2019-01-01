Büyükada'daki yangında yürek yakan detay!

Büyükada'da ahırların bulunduğu alanda yangın çıktı. Ormanlık alana sıçrayan yangında, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Korkutan yangında, ahırlarda bulunan 7 atın da telef olduğu öğrenildi.

Kısa sürede kontrol altına alındı

Büyükada'da bir at ahırında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü ve soğutma çalışmalarına başlandı.

Dumanlar Maltepe Sahili'nden görüldü

Yangına ilk olarak adadaki itfaiye ekipleri müdahale ederken, çevre ilçelerden de sevk edilen ekipler yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Büyükada'dan yükselen dumanlar Maltepe Sahili'nden görüldü.

Ahırlarda bulunan 7 at telef oldu

Yangının ahırların bulunduğu alanda çıktığı daha sonra da ormana sıçradığı, ahırlarda bulunan 7 atın da telef olduğu öğrenildi.