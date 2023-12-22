  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu kez petrol ve gaz değil! Herkes nefesini tuttu, sondaj vuruldu...Yerin altında tonlarca metreküp olduğu düşünülüyor

Derbinin hakemi belli oldu

Cumhur İttifakı’nda gündem Yeniden Refah Partisi! Fatih Erbakan AK Parti’den hangi ili istedi? İşte kulislerde konuşulanlar…

Zulmün gölgesinde 11.Cuma! Malesef Mescid-i Aksa’ya sahip çıkacak Müslüman kalmamış

Teröristlerden Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara saldırı

İşler tamamen tersine döndü! ABD hava savunma sistemi satın alacak

Siyaset ağaları üyelerimizi maraba zannetti! Ortalık yangın yeri!

İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerilemiş! Büyükşehirlerde fiyat gerçekten düşüyor mu?

Naci Görür belediye başkanlığı teklifine ilişkin konuştu! Aday olacak mı?

Kardeş Azerbaycan’dan bomba hamle! Bütün dünya bunu konuşacak
Gündem Büyükada'daki cami ibadete açıldı: İmamoğlu, cuma namazı kıldı
Gündem

Büyükada'daki cami ibadete açıldı: İmamoğlu, cuma namazı kıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-22 17:41:00 -
Büyükada'daki cami ibadete açıldı: İmamoğlu, cuma namazı kıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ibadete açılan camide cuma namazını kıldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılıp yeniden yapılan Büyükada'daki Nizam Camisi hizmet vermeye başladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ibadete açılan camide cuma namazını kıldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Caminin depreme dayanıksız olduğunun tespit edilmesinin ardından yıkılmasına karar verildiğini anlatan İmamoğlu, "Yerine hem çevreyle uyumlu hem Adalar'ın bu güzel coğrafyasına, doğasına mesaj verebilen bir tasarımla mimarlarımız yola çıktılar. Güzel bir biçimde güçlü statik yapısıyla depreme dayanıklı, estetik, farklı fonksiyonları da olan camimizi bitirdik." diye konuştu.
İmamoğlu, daha sonra katılımcılara şerbet ve lokma dağıttı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23