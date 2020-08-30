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Aktüel Büyük Zafer'in 98. yılı TRT tarafından hazırlanan özel programlarla kutlanıyor
Aktüel

Büyük Zafer'in 98. yılı TRT tarafından hazırlanan özel programlarla kutlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-30 14:39:02 -
Büyük Zafer'in 98. yılı TRT tarafından hazırlanan özel programlarla kutlanıyor

İSTANBUL (AA) - TRT, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü hazırlanan özel içerikle kutluyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'den canlı bağlantı, belgeseller, özel dizi bölümleri, konserler ve radyo yayınlarına yer verilecek.

Program kapsamında 19.55'te yayımlanacak TRT Belgesel tarafından hazırlanan belgesel, 26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal'in taarruz emriyle başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleri'ni konu ediniyor.

TRT 1'de Büyük Zafer’in Başkomutanı Atatürk'ün kabrinden yapılan canlı yayınlarla Anıtkabir'deki atmosfer izleyenlerle paylaşılacak.

"Anadolu’da Yanan Çoban Ateşi" belgeseliyle TRT 1'de yayımlanan "Ya İstiklal Ya Ölüm" dizisinin son bölümü, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TRT 2'de yayımlanan "Tarihin Ruhu" programı, Mahir Galip’in sinema atölyesinde üretilen, 1922 yapımı "Türk Kurdelesi" filmi 15.30'da TRT 2'de izlenebilecek.

TRT İzmir Radyosu Gençlik Korosu ile Cengiz Özkan konseri 20.00'de TRT Müzik'te yayımlanacak.

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