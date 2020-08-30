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Aktüel Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü
Aktüel

Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

Kemerburgaz Kent Ormanı ve Miniatürk'te çocuklara için etkinlikler düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-30 14:31:49 -
Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kemerburgaz Kent Ormanı ve Miniatürk'te düzenlenen etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi.

Kemerburgaz Kent Ormanı'nda sabah saatlerinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda çocuklara yönelik aktiviteler düzenlendi. Ormanda kurulan atölye çadırlarını ziyaret eden çocuklar, sulu boyama yapıp uçurtma tasarladı. Tamamlanan uçurtmaların akşam saatlerinde uçurulacağı belirtildi. Etkinlik maskot bandosu ve sihirbaz gösterisiyle devam etti.

Ebeveynleriyle gösterileri izleyen çocuklar, Kırmızı-Beyaz Maskot Bandosu eşliğinde eğlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Miniatürk'te de aynı coşkuyla kutlandı. Çocuklar, bando gösterisi, jonglör gibi etkinliklerin yanı sıra, çocuklar t-shirt boyama atölyesi, anı duvarı, Atatürk Sergisi, balon oyunları alanındaki etkinliklerine de katıldı.

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