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Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar:- "Bu zafer Türk milletinin özgürlüğe ve bağımsızlığa olan inancın eseridir. Zaferi muhteşem kılan unsur harbin kadın çocuk yaşlı demeden milletçe topyekün bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır"

30 Ağustos 2019 Cuma 16:44
Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü

MOSKOVA (AA) - Türkiye Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kema Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü Rusya'nın başkenti Moskova'da resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon ve çeşitli kurumlardan temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Samsar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dış temsilciliklere gönderilen 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Samsar, "Bu zafer Türk milletinin özgürlüğe ve bağımsızlığa olan inancın eseridir. Zaferi muhteşem kılan unsur harbin kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekün bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası tarafından Türk ve Rus müziğinden örneklerin seslendirildiği resepsiyonda, konuklara Türk yemekleri ikram edildi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:44
  1. Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü
  2. Rusya

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