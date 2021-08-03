Büyük vefasızlık! Milli Gazete Albayrak ailesine yaptığını CHP'li ırkçıya bile yapmadı

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Milli Gazete, uzun yıllar boyunca gazeteye emek veren Sadık Albayrak'ın oğlu eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'I hedef alan bir manşet attı.

Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Berat Albayrak tarafından kurulan Türkşeker Tarım'ın çiftçiden aldığı arpa ve buğdayı hiçbir duyuru ve ilan yapmadan belli firmalara toplu halde sattığı iddia edildi.

Çiftçinin zarar etmesini engelleyen Türkşeker Tarım'a itibar suikasti

Üreticinin elinde kalan tüm ürünleri toplu halde alarak çiftçinin zarar etmesini engelleyen Türkşeker Tarım'a itibar suikasti yapılan haberde, şirketin bu yıl çiftçiden aldığı ürünleri yem, un ve makarna firmalarına dengeli bir şekilde satmak yerine herhangi bir duyuru yapmadan belli başlı firmalara toplu halde sattığı yönünde asılsız bir iddia ortaya atıldı.

Konuyla ilgili "Arpa ve buğdayda şaibeli satış" başlığını atan Milli Gazete'nin bu haberi akıllara CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın göçmenlerle ilgili yaptığı skandal açıklamayı getirdi.

Zorbalık yaparak haksız kazanç sağlamaya çalışan ve insanlık değerlerini ayaklar altına alan CHP'li Tanju Özcan, belediye başkanı olduktan sonra mültecilere yapılan yardımları kesmişti.

Mülteci düşmanlığı yapan Tanju Özcan, Bolu'da yaşayan göçmenlerin su ve katı atık bedellerini 10 kat arttıracağını duyurmuş ve şunları söylemişti:

"Yardımı kesiyorsun, gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorsun, gitmiyorlar. Biz de yeni önlemler almaya karar verdik. Yabancı uyruklu abonemiz olan kim varsa, su fiyatları ve katı atık vergileri başta olmak üzere bazı kalemlere 10 kat zam yapacağız. Bunu niye yapıyoruz? Gitsinler istiyoruz. Yine çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek, bana faşist diyecek; ama hiç umurumda değil."

Öte yandan şaibeli satış yaptığını iddia ederek Türkşeker Tarım'ı kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışan Milli Gazete'nin 1 TL'lik suyu göçmenlere 10 TL'ye satacak olan ırkçı CHP'li Tanju Özcan hakkında benzer bir başlık atmaması "ikiyüzlülük" olarak yorumlandı.

Türkiye'ye sığınan göçmenlere karşı ahlak dışı bir yol izleyen Tanju Özcan'a gelince "sus pus" olan Milli Gazete'nin Berat Albayrak'ın kurduğu Türkşeker Tarım hakkında yaptığı bu kara propaganda büyük tepkiyle karşılandı.