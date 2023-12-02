Büyük umutlarla kurulmuştu! O fabrika İflas etti

Ordu Aybastı’da hayvancılığın gelişmesi ve daha fazla katma değer elde edilmesi nedeniyle 5 ortak tarafından 2 binli yılların başında süt fabrikası kuruldu. İşletmenin ömrü çok uzun olmadı.

Aybastı Perşembe Yaylası Çakırlı Mahallesi’nde kurulan Süt ürünleri fabrikası bölge hayvancılığına katkı sağladığı gibi istihdamda sağlıyordu. 5 ortaklı işletme ekonomik nedenlerle bir süre sonra kapandı. 5-6 yıldır kapalı bulunan işletmenin fabrika binası icradan satışa çıktı.

Aybastı İcra Dairesi, Çakırlı Mahallesi’nde bulunan süt fabrikasının yeri ve binasını satacak. İcra davası 2016 yılından beri devam ediyordu.

Süt fabrikasının binası ve yeri için biçilen değer ise 3 milyon 70 bin TL.

Satış 17 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek.

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