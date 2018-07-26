Büyük Türkiye’yi baltalama planı

Piramit sistemli eğitim sürecine sahip olan Yüksektepe örgütü, birinci aşamada yaklaşık 6 ay süren ilk seviye eğitiminde “Temel Felsefe Giriş Eğitimi” adı altında Doğu öğretileri, Buda ve Tibet inançlarına ait kutsal metinler okutuyor. Daha sonra mülakata tabi tutularak “fedakârlık-etkinlik derecesi ile öğretilere eleştirel yaklaşımının bulunup bulunmadığı” test ediliyor. Ancak testi geçen her şahıs resmi üye kategorisine kabul edilmeyip, kadro havuzuna atılıyor. İkinci aşamada ise “İnsanın evrimi” başlığı altında antik mitolojik öğretiler, günümüz hayatına adapte ediliyor ve testler sonrasında adayın ne kadar fedakârlık yapabileceği ölçülüyor. Testi başaran aday “Canlı Kuvvet” grubuna dâhil ediliyor. Üyelerden, örgüt içi katalog evliliği yapmaları, çocuk sahibi olmamaları, gerektiğinde aile ilişkilerinden feragat etmeleri de talep edilebiliyor. Süreç sonunda kişilere çeşitli görevler verilerek, bağlılık ve fedakârlıkları ölçülüyor.

“BALTA GRUBU”

Canlı Kuvvet’e seçilenler arasından kendisini ideale adayabilecekler arasından belirlenen ve testlerden geçirilen 17 kişi “BALTA” statüsüne yükseltiliyor. Bu kişilere Roma usulü bir ritüel ile yurtdışında bir nişan veriliyor. Bu grup JIMENEZ ile doğrudan irtibata geçebiliyor. Her bölgede gizli kurulan tapınaklardaki toplantılara katılarak üyelerden gelen istihbaratlar değerlendirmeye alınıyor. Tüm bilgiler raporlanarak akımın merkezine rapor halinde gönderiliyor. Yerel Faaliyetler adı altında “Militan” ismini verdikleri üyeler yetiştiriliyor. Bu kişiler derneği kurtarma, koruma ve büyütme amacıyla her şeylerini feda edebilecek kişilerden seçiliyor.

“DÜNYADA YENİ YÜKSEKTEPE”

“Avrupa’da Irkçılığın ve Faşizmin Yükselişi” üzerine yapılan resmi toplantılarda; Yeni Yüksektepe, felsefi faaliyetler görünümü altında Neo-Nazi ideolojisini savunan bir yapı olarak tanımlanmıştır.

İspanya’da bazı öğrenciler üzerinde; New Acropolis’in gizli yüzü ve Neo-Nazizm, paramiliter örgütlenme Romalıların kutsanması gibi dökümanlar ele geçirilmiştir.

Hareketin öncüsü JAL Türkiye’ye birkaç kez giriş yapmış, 1990 yılında Atatürk Havalimanı’nda tarihi eser kaçakçılığı suçlaması ile göz altına alınmıştır. JAL’in ölümünden sonra Madrid’deki bürosuna yapılan polis baskınında, yasadışı kazılarda elde edilen 4. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar uzanan dönemlere ait Etrüsk, Roma, Yunan, Kolombiya öncesi, Çin ve Hint sanat eserleri ele geçirilmiştir.

“TÜRKİYE’DEKİ FAALİYETLERİ”

Türkiye’de Yüksektepe Derneği adı altında yaklaşık 1000 kişi faaliyet yürütüyor.

Bu kişiler Türkiye’nin politikası, sosyal-etnik yapı, halkın ekonomik gücü, şehrin önde gelenlerin kimler olduğuna ilişkin bilgiler, belediyeler, valilik, nüfus, yatırımlar, üniversite öğrencilerine ilişkin şahsi bilgiler, kişilere ait detay bilgilerin tamamını yurtdışı merkezlerine raporluyor.

Üyeler ayrıca tarihi kazıların yapıldığı bölgelerde çadır kurup, çıkarılan tarihi eserlere ulaşmaya da çalışıyorlar.

“GEA (TOPRAK ANA) ARAMA KURTARMA VE EKOLOJİ GRUBU”

GEA 1994 yılında kuruldu. 50 ülkede çalışma yürütmektedir. Çin ve Mısır’da bilgisayar şirketi gibi isimler altında faaliyet yürütmektedir. GEA’nın 2 bine yakın gönüllü üyesi bulunmaktadır.

“PARA TRANSFERLERİ KURYE ARACILIĞI İLE”

Grup içerisinde üyelerden 2018 yılı itibari ile 100 TL aidat toplanıyor. Bunun yanı sıra alınan bağışların tespit edilmemesi için para transferlerini banka yerine kurye aracılığı ile de gerçekleştirdikleri de belirlendi.

“TAPINAKTA TÖREN”

Her yıl tapınaklarında onlarca tören gerçekleştiren grup görev anlamında küçükten büyüğe yuvarlak bir halka oluşturarak kadeh kaldırıyorlar.

Kadehte şarap, kadehlerin dibinde Grek-Roma tanrılarının yüzleri ve isimlerini taşıyan resimler yer almaktadır. Bir kadeh boşta bırakılarak ölen JAL’a adanır.

“BAYRAKLARININ ANLAMI”

Ele geçirilen belgeler arasında bayraklarını tanımlarken; İnsan varlıkları arasında idealimizi aktardığımızda inşa ettiğimiz toprak desteğine ihtiyacı var, O bize enerji veren kan şeklidir; diyorlar.

“ÖNLEMLER”

JAL kendilerine karşı gelebilecek dış saldırılara karşı üyelerine şu mesajları veriyor:

Bizleri yok etmek için gelebilecek saldırılara karşı daha önceden haber alınmalıdır.

Bir Milli Başkan ve Şube Başkanı çevreden habersiz yaşamasın. Bulunduğu ülkenin iktidar ve muhalefet kaynaklarıyla ilişki geliştirmeli.

Gereksiz tüm mücadelelerden uzak kalınmalı.

Eğer saldırı hükümet tarafından gelirse ve değiştiremezsek, tek seçenek çabuk bir geri çekiliştir.

O zamanda acil bir şekilde iç belgeleri yok etmek, öğrencileri tatile çıkartmak, bize ait en değerli malları kurtarmak gereklidir.