Büyük tepki yağıyor! Seren Serengil'den köpekli milli takım paylaşımı
Magazin çöplüğünün baş figürü Seren Serengil, milli takım hakkında yaptığı paylaşımla büyük tepki çekti.
A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Büyük coşkunun yaşandığı maç sonu ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi. Ancak o paylaşımlardan bir tanesi vardı ki bir türlü anlam verilemedi.
Magazin çöplüğünün baş figürü Seren Serengil, yapay zeka ile milli takım forması giymiş bir stat dolusu köpeğin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Serengil'in paylaşımı kısa sürede tepkilere neden oldu.
İşte Seren Serengil'in tepki çeken paylaşımı...
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sosyal Medya
Montella'ya ağır sözler söylemişti… Dev zafer sonrası Milli Takım paylaşımı yaptı! Mustafa Sandal'a tepki yağdı