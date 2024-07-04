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Sosyal Medya Büyük tepki yağıyor! Seren Serengil'den köpekli milli takım paylaşımı
Sosyal Medya

Büyük tepki yağıyor! Seren Serengil'den köpekli milli takım paylaşımı

Yeniakit Publisher
2024-07-04 11:44:00 -
Büyük tepki yağıyor! Seren Serengil'den köpekli milli takım paylaşımı

Magazin çöplüğünün baş figürü Seren Serengil, milli takım hakkında yaptığı paylaşımla büyük tepki çekti.

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Büyük coşkunun yaşandığı maç sonu ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi. Ancak o paylaşımlardan bir tanesi vardı ki bir türlü anlam verilemedi.

Magazin çöplüğünün baş figürü Seren Serengil, yapay zeka ile milli takım forması giymiş bir stat dolusu köpeğin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Serengil'in paylaşımı kısa sürede tepkilere neden oldu.

İşte Seren Serengil'in tepki çeken paylaşımı...
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Yorumlar

Eren

Herkes soyunu paylaşır. Yani kadın soyunu paylaşmışsa neden kıskanıyoruz ki!?!?!?!

Boşnak

Türkiye nın yarısı bu insanlarla dolmuş,diiğer yarısıda eliyle diliyle brakın kalble bile yeterince buğuz edemiyoruz.
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