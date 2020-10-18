  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Büyük tepki çekti: Sorumsuz doktor, 100'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı
Dünya

Büyük tepki çekti: Sorumsuz doktor, 100'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı

Belçika'nın Doğu Flaman bölgesindeki Kruisem kasabasında koronavirüse yakalanan bir aile hekimi, günlerce hastalarını maske takmadan muayene ettiği için 100'den fazla kişiye virüs bulaştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 23:59:00 - 2020-10-19 00:04:08
Büyük tepki çekti: Sorumsuz doktor, 100'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı

Belçika'da yayın yapan Brussels Times gazetesinde yer alan habere göre; Kasabada son günlerde olağandışı koronavirüs vakaları görülünce yetkililer durumu incelemeye aldı. İnceleme sonucunda koronavirüs tespit edilen kişilerin ortak özelliğinin aynı aile hekimine bağlı olması olduğu ortaya çıktı.

Leon G. adlı 68 yaşındaki aile hekimi, son haftalarda hiçbir önlem almadan hastalarını muayene etmeye başlamıştı. Hekime yapılan testin sonucunun da pozitif çıktı. Doktor, "Yaptığım şey aptalca ama insanlara yardım etmek istemiştim" diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Aile hekiminin hastaları ise doktorun maske takmayı reddettiğini ya da usulüne uygun şekilde takmadığını ifade etti.

Flemen Halk Sağlığı Merkezi Koordinatörü Dr. Farah Vansteenbrugge ise "Doktorlar olarak rol model olmalısınız. Doktor ve hemşirelerimiz krizle mücadelede hâlihazırda zor zamanlar geçiriyorlar" diyerek duruma tepki gösterdi.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Harekete geçildi… Türkiye’den Suudi Arabistan’a misilleme!
Gündem

Harekete geçildi… Türkiye’den Suudi Arabistan’a misilleme!

Türk mallarına karşı gayriresmi olarak boykot kararı alan Suudi Arabistan’a karşı Türkiye'den misilleme geldi. PETKİM’in başvurusu üzerine T..
Toplantıya katılmışlardı! AB'ye şok
Dünya

Toplantıya katılmışlardı! AB'ye şok

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes’ın katıldıkları AB Dışişleri Konseyi toplantısın..
Ermenistan korkudan ne yapacağını şaşırdı!
Gündem

Ermenistan korkudan ne yapacağını şaşırdı!

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinde, Ermeni askerlerinin kışlayı bırakıp kaçmak zorunda kaldığı anlaşıldı...
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay