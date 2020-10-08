Büyük tepki çekmişti! Tarih belli oldu

Terör devleti İsrail, Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile büyük tepki çeken bir anlaşmaya imza atmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BAE ile imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasını gelecek hafta önce kabinenin ardından da Meclisin onayına sunacağı bildirildi.

Konu ile ilgili Başbakanlık Basın Ofisi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Netanyahu'nun BAE ile yapılan anlaşmayı 12 Ekim tarihinde önce kabineye sonra da Meclise sunacağı belirtildi. Kabinenin onayından sonra anlaşmanın Meclisteki oylamadan da geçmesi bekleniyor.

Terör devleti İsrail'in sözde yasalarına göre, bu tür anlaşmaların yürürlüğe girebilmesi için kabine ve Meclisin onayı gerekiyor.

İsrail, 15 Eylül tarihinde Beyaz Saray'da yapılan törenle BAE ve Bahreyn'le anlaşmaya varmıştı.