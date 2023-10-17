Büyük teknoloji şirketlerinde iş bulmak neredeyse imkansız

ABD’de teknoloji şirketlerinde iş bulmak giderek zorlaşıyor. Bir zamanların en cömert sektöründe insanlar az sayıda pozisyon için savaşıyor.

ABD’de bir zamanların bonkör sektörlerinin başında gelen teknoloji sektöründe iş bulmak giderek zorlaşıyor. Çok sayıda aday kalan pozisyonlar için kıyasıya rekabet ediyor.

Finansgundemcom’un derlediği bilgilere göre, teknoloji şirketleri ABD’de son iki yılda 400.000'den fazla kişiyi işten çıkardı. Kalan işler için ise rekabet giderek daha umutsuz hale geliyor.

400 binden fazla kişinin işine son verildi

Wired’dan Amanda Hoover’ın haberine göre, onlarca başvuru ve röportaj, özgeçmişlerde ince ayar yapmak için harcanan uzun saatler ve bir konferans ile kariyerin fuara dönüştüğü ‘Açlık Oyunları’. ABD’de teknoloji alanında iş bulmak artık tam bir karmaşa haline gelmiş durumda.

Geçen yıl, bir zamanların batmayan endüstrisi için bir hesaplaşmayı da beraberinde getirdi. Sektördeki iş kayıplarını takip eden Layoffs.fyi sitesine göre, dünya çapındaki teknoloji şirketleri 2022 ve 2023 yıllarında 400.000'den fazla kişiyi işten çıkardı. Bu kesintilerin birçoğunun ardından geçen bir yıldan sonra, iş arayanlar hâlâ zorlu bir piyasayla karşı karşıya. Bir zamanlar yüksek maaşlar, cömert ikramiyeler ve iş güvenliği vaat eden teknoloji sektöründe adaylar artık daha az sayıda pozisyon için mücadele ediyor.

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Çevrimiçi kariyer sitesi ZipRecruiter'ın baş ekonomisti Julia Pollak, teknoloji sektörü iş piyasasının ‘henüz bir toparlanma belirtisi göstermediğini’ söylüyor. Pollak, Kovid-19 salgını öncesinde ve zirve yaptığı dönemde sağlıklı bir hızla büyüyen bilişim sektörünün geçen yıl iş gücünün yaklaşık yüzde 2,5'ini kaybettiğini söylüyor. Pollak, bunun, daha fazla insanı aynı işte daha uzun süre tutmak anlamına geldiğini ve terfi fırsatlarını engellediğini ekliyor. Hükümet ve sağlık hizmetleri gibi geleneksel teknoloji endüstrisinin dışındaki teknoloji çalışanlarına hâlâ talep bulunuyor ancak buradaki maaşlar genellikle daha düşük seyrediyor.

Adaylar iş fırsatları için birbirini eziyor

Meta, Google ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketleri son aylarda on binlerce kişiyi işten çıkardı. Bunu birçok firmada işe alımların dondurulması izledi. Meta yakın zamanda, geçen Kasım ayından itibaren işten çıkardığı düzinelerce kişiyi yeniden işe aldı ancak geçen sonbaharda işten çıkardığı 11.000 kişiye kıyasla bu sayı bir damla niteliğinde oldu ve ardından Metaverse odaklı Reality Labs bölümünde daha fazla işten çıkarma bunu izledi. İşten çıkarmalar, 2020'de Kovid-19'un şiddetlendiği tarihi büyüme dönemlerinin ardından geldi. Şirketler dayanabileceklerinden daha fazlasını işe aldı ve bunun bedelini çalışanlar ödemeye devam ediyor.

Teknoloji pazarındaki uzun süreli gerileme kaygıyı artırıyor ve insanları iş aramalarında daha agresif hale getiriyor. Eylül ayında erkekler, sektörde yeterince temsil edilmeyen kadın teknoloji çalışanlarını hedef alan yıllık bir konferans ve kariyer fuarı olan Grace Hopper Celebration'a gruplar halinde katıldı.

Konferanstaki videolarda, çalışanların iş fuarına doğru koştuğu ve yetkililerin onlara yavaşlamaları için bağırdığı uzun kuyruklar görülüyordu. Teknoloji alanındaki kadınları buluşturmayı ve kutlamayı amaçlayan konferans, bilgisayar bilimleriyle ilgili bölümleri tamamladıktan sonra iş bulmaya çalışan adayların hissettiği çaresizliğin bir örneğini oluşturdu.

ABD’deki yabancılar ve gençler

İşten çıkarmalar, işlerini kaybettikten sonra ülkede kalabilmek için mücadele eden ABD'deki yabancı çalışanlar için özellikle stresli oldu. Ancak veriler, birçoğunun işten çıkarıldıktan sonra yeni iş bulabildiğini gösteriyor.

Sıkışık piyasada işçi arzı da yüksek seyrediyor. Bu yılki H-1B vize başvuruları için 31 Temmuz itibarıyla yaklaşık 780.000 kayıt yapıldı. Bu vize, yabancı işçiler tarafından ABD'de teknoloji pozisyonlarını güvence altına almak için kullanılıyor. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 60'tan fazla bir artışa karşılık geliyor ve bu durum ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri dairesinin, bazı kişilerin sistemi kandırmak için birden fazla kayıt göndermiş olabileceğini öne sürmesine yol açtı. H-1B vizesi için yıllık 85.000 kişi sınırı bulunuyor.

Genç adaylar da iş bulmak için ek engelleri aşmak zorunda kalıyor. İş gücü piyasası analitiği şirketi Lightcast'in kıdemli ekonomisti Rachel Sederberg, giriş seviyesi çalışan arayan iş ilanlarında bir düşüş eğilimi olduğunu ve daha çok deneyimli çalışanlara yönelindiğini söylüyor. Sederberg, bunun ABD teknoloji sektöründeki iş ilanları için ortalama maaşın bir yıl önceki 61.000 dolardan bu sonbaharda 79.000 dolara fırlamasına yol açtığını ekliyor ve şirketlerin ‘doğru büyüklükte, yeniden düzenlenmiş ve yeniden ayarlanmış’ olduğunu belirtiyor. Sederberg, “Yedek eleman almaya başladılar. Muhtemelen farklı profiller için işe alım yapıyorlar” diyor.

ChatGPT ve iş başvurularındaki artış

Tüm bu süreçlere etkisi bulunan bir diğer konu da herkesin favori yeni oyuncağı ChatGPT. İnsanlar özgeçmiş ve ön mektup yazmalarına yardımcı olmak için chatbot'u veya diğer yapay zeka teknolojilerini kullanıyor. Bu da onların daha kısa sürede daha fazla işe başvurmasına olanak tanıyor. Ancak bu aynı zamanda işe alım görevlilerine elemeleri gereken daha fazla gürültü de veriyor

Tüm bu engeller iş aramanın tam zamanlı bir iş olduğu anlamına geliyor. San Diego merkezli ürün müdürü Kimi Kaneshina, 9-5 arası iş başvurusunda bulunduğunu ve hatta sonrasında ağ kurduğunu veya sürecini belgelemek için TikTok için videolar hazırladığını söylüyor. Kaneshina Temmuz ayından bu yana iş arıyor ve sürecin Eylül ayında hızlandığını düşünse de henüz yeni bir rol bulamadığını ifade ediyor.

Yine de bu değişim teknoloji dünyasına olumlu değişiklikler getirmiş olabilir. İnsanlar LinkedIn ve TikTok'ta işten çıkarılmaları hakkında açıkça paylaşımlar yapıyor ve birbirleriyle ve arzu edilen şirketlerde çalışan kişilerle bağlantı kuruyor. Pek çok insanın işten çıkarılmasıyla, bunun hakkında konuşmak daha kabul edilebilir hale gelmiş durumda.