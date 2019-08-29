Büyük tartışmalara yol açtı! Su-57'den tehlikeli iniş

Rus yapımı 5. nesil savaş uçağı Su-57'nin MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nın yapıldığı Jukovskiy Havaalanı'ndaki piste fren paraşütlerini açarak inmesi Rusya'da gündem olmuştu.

MAKS-2019'da düzenlenecek şov için yapılan prova sırasında Su-57'nin fren paraşütlerini tekerlekler piste temas etmeden açması, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açmıştı.

Standart dışı iniş

İnişin başarıyla gerçekleştirilmesine rağmen kullanıcılar, uçağın arızalı olması, pilotaj hatası yapılması ve yeni teknik kullanılması da dahil olmak üzere çok sayıda görüş belirterek Su-57'nin bu standart dışı inişinde kusur aradı.

Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi uzmanları, kullanılan teknikle ilişkili olduğunu belirtti. Bunun unutulmaya yüz tutmuş, 'kısa iniş' adı verilen eski bir teknik olduğunu ve Sovyet döneminde MiG-21'lerde de bu tekniğin kullanıldığını anlatan uzmanlar, pistin kısa ve hasarlı olması halinde, pilotların uçağın hızını düşürmek için fren paraşütlerini tekerlekler yere değmeden açtığını kaydetti.

Bu tekniğin sadece bazı uçaklarda ve bazı pilotlar tarafından kullanılabileceği belirtiliyor.