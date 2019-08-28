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Büyük Taarruz'un 97. yılı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:01
Büyük Taarruz'un 97. yılı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Anıtkaya Köyü Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

İstihkam Binbaşı Ahmet Barış Ülke, törende yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nda eşsiz kahramanlıklar gösteren 5. Süvari Kolordusu'nun bölgede cereyan eden muharebelerde verdiği şehitleri anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

İlk taarruz harekatı içerisindeki 5. Süvari Kolordusu'nun başlangıçtaki görevlerini anlatan Ülke, kolordunun Yunanlara yaptığı baskının ardından düşmanın 100 kayıp vererek dağıldığını anımsattı.

Bu baskında 5'i subay olmak üzere 30 esir alındığını, düşman araçlarının tahrip edildiğini aktaran Ülke, "Yunan kuvvetlerine yardım etmek için Yenice'de bulunan 9. Yunan Tümeni kuvvetli bir topçu desteğini arkasına alarak 13. Süvari Alayı'na karşı taarruza başlamıştır. Bu bölgede yapılan şiddetli muharebeler neticesinde 13. Süvari Alayı, Yunan kuvvetlerine ağır kayıplar verdirmiştir. 13. Süvari Alayı'ndan, 17 subay ve 176 er şehit olmuş, 2 subay ve 32 er yaralanmıştır. Şehitler arasında 13. Süvari Alay Komutanı Binbaşı Galip de vardır. 13. Süvari Alayı bu taarruz sonucunda Yunan birliklerine zaman kaybettirmiş, Büyük Taarruz'a katılacak Türk birliklerine zaman kazandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Köy muhtarı Metiner İdis de birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek Anıtkaya'nın Milli Mücadele dönemindeki öneminden bahsetti.

Askeri birliklerin tören geçişinin ardından, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler, şehitliği ziyaret etti.

Törene, Tutulmaz'ın yanı sıra, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, askeri erkan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:01
  1. Afyonkarahisar
  2. Anıtkaya Şenliği
  3. tören

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