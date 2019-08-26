0553 313 94 23

Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe’de tören

Afyonkarahisar’da, Büyük Taarruz’un 97.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:47
Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe’de tören

Afyonkarahisar’da, Büyük Taarruz’un 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocatepe’deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı’nda tören düzenlendi.


Merkeze bağlı Kocatepe beldesi sınırları içindeki büyük taarruz emrinin verildiği bölgede düzenlenen törende, Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı’na çelenkler sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören öncesi protokol üyeleri tarafından doğaya keklik bırakıldı.


Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, törende yaptığı konuşmada, Malazgirt’te, Mercidabık’ta, Mohaç’ta ve Kıbrıs’ta olduğu gibi yine bir Ağustos ayında Büyük Taarruz ile tarihe altın harflerle yeni bir zafer yazdırdığını söyledi. Şan,


"Akif’in dediği gibi emperyalizme karşı ’Dursun bu hayâsızca akın’ diyerek doğu ve güney cephelerini emniyete alıp, makûs talihine Sakarya’da dur demiş, şahlanarak düşmanı İzmir’de denize dökmüş ve zaferini pekiştirmiştir. Yüce milletimiz ve kahraman ordumuzun sarsılmaz azmi, yüksek irade gücü, vatanseverliği ile kazanılan büyük zaferin taarruz emri 26 Ağustos 1922’de buradan verilmiştir. 26 Ağustos 1922; imkânsızlıklar içindeki bir milletin ateşle imtihanı ve Türk’ün kurtuluş destanıdır. Yüce ulusumuzun vatan sevgisi, yıkılmaz azim ve iradesinin bir eseri olan büyük zaferle, sadece vatan toprakları düşmandan kurtarılmamış, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti de kurulmuştur" diye konuştu.


Törende Piyade Albay Nazmi Akyol da katılımcılara Büyük Taarruz’da yaşananları anlattı. Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler, Yüzbaşı Agâh Efendi Şehitliği ziyaret edilerek şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Daha sonra Büyük Taarruz Şehitliği ziyaret edilerek şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.


Törene; Törene, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, TBMM Divan Kâtibi Üyesi ve CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu ve İbrahim Yurdunuseven, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İGM Başkanı Burhanettin Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, askeri erkân ve protokol üyeleri katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:47
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir’den Anıtkabir’e özel çalışma
    1. Büyükşehir’den Anıtkabir’e özel çalışma
    2. "Tam hazır olmadan 2'de 2 yapmak çok..
    3. Didim polisinden skunk operasyonu: 4..
    4. Kadın cinayetlerine ilişkin..
    5. "Akdeniz'de 'oldu bitti'ye boyun..
    6. CHP Akçadağ İlçe Başkanlığına silahlı..
    7. Buldan’da çıkan orman yangını 2 saatte..
    8. Osmaniyeli şehit babası: "Şehit babası..
    9. Trabzonspor’un yeni transferi..
    10. Adapazarı’nda muhtarlar istiyor,..
    11. CHP üyesi, CHP'li başkana silahla..
    12. Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü..
    13. Quaresma'ya Süper Lig'den talip çıktı
    14. NATO’da en güçlü ordular belli oldu!..
    15. Ticari araç ile otomobil çarpıştı,..
    16. Aksa Jeneratör Turquality belgesi aldı
    17. Fenerbahçe Beko, sezonu açtı
    18. Damat gelini almaya otomobil yerine..
    19. Assan Hanil uzun yıllar görev yapan..
    20. Assan Hanil uzun yıllar görev yapan..
    21. Aranan yankesiciler suçüstü yakalandı
    22. Deyrizorlu Araplar, YPG/PKK'nın..
    23. Gerilimi tırmandıracak adım! İran,..
    24. Süryani Metropoliti Didim’de ayin..
    25. Riyad ve Abu Dabi'den "Yemen'de..
    26. "İran Trump'ın kuracağı bir oyunda..
    27. Dr. Öğretim Üyesi Zeynel Abidin..
    28. BABADER’den Emine Bulut cinayeti..
    29. Saç ekiminde yeni dönem
    30. (Özel) Ankara’da çok sayıda aktif fay..
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Gül cephesinden Davutoğlu’na tepki: Büyük bir Hata!
    Gül cephesinden Davutoğlu’na tepki: Büyük bir Hata!
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”