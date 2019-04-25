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Büyük soygun! Milyarlarca dolarlık altını gizlice kaçırdılar

Birleşik Arap Emirlikleri'nin her yıl Afrika'dan milyarlarca dolarlık altını kayıtsız olarak Dubai’ye taşıdığı ortaya çıktı.

25 Nisan 2019 Perşembe 09:59
Büyük soygun! Milyarlarca dolarlık altını gizlice kaçırdılar

Afrika kıtasından her yıl milyarlarca dolar değerindeki altının, yasa dışı yollarla Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşındığı ortaya çıktı. 

Analiz yayınlandı

Reuters’in hazırladığı analiz sonucu ulaşılan verilere göre BAE, 2016 yılında Afrika’dan 15.1 milyar dolarlık altın ithal etti. Bu sayı 2006 yılında 1.3 milyar düzeyinde oldu. 

Altınların kaydı bulunmuyor

Ancak 2016 yılında 446 ton altın ithal eden BAE, 2006 yılında sadece 67 ton ithal etmişti.Afrika devletlerinin ihracat kayıtlarında bu altınların büyük bir kısmının kaydının bulunmadığını aktaran Reuters, konuyla ilgili görüş aldığı beş farklı ticaret ekonomistinin, “Afrika’dan ayrılan büyük miktarlardaki altın, onları çıkaran devletlere vergi ödenmeden kıtayı terk ediyor.” dediğini aktardı.

İlk sırada Çin varken birden BAE çıktı

Afrika kıtasından çıkan altın rakamlarıyla BAE’ye giren altın rakamlarını karşılaştıran Reuters; 2015 yılında dünyanın en büyük altın ithalatçısı konumunda Çin’in bulunmasına rağmen 2016 yılında BAE’nin, Çin’de iki kat daha fazla altın ithal ettiğini öğrendi.

25 ülke bilgi vermedi

BAE’nin, 2016 yılında 46 Afrika ülkesinden altın ithal ettiği görülmesine rağmen 25 ülke; BM veri tabanına ihracat yapıldığına dair bir bilgi göndermedi.

Rakamlar örtüşmüyor

Buna karşılık BAE, söz konusu 25 ülkeden 7.4 milyar dolarlık altın ithal ettiğini açıkladı. Kalan 21 ülkenin BAE’ye gönderdiklerini açıkladıkları altın rakamlar da BAE’nin ithal ettiğini açıkladığı rakamlarla örtüşmüyor.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 09:59
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. altın
  3. afrika

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