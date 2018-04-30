Büyük skandal! Teröristler için nöbet tuttular

Sputnik'te yer alan haberde Fransız askerlerin Münbiç'te Sacur Çayı bölgesinde 2 askeri araçla nöbet tuttuğu görülüyor. Araçlara asılan ABD ve Fransa Bayrakları dikkat çekti. Habere göre Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın elinde tuttuğu bölgelerde toplam 250 Fransız askeri olduğu iddia ediliyor. Fransa'nın Kobani, Tabka, Rakka ve Deyr Ez Zor'da askerleri bulunuyor. Kobani'de Fransız askerlerine ait bir merkez de var.