Büyük skandal! Teröristler için nöbet tuttular
Türkiye'nin "Münbiç'e operasyon yapacağız" açıklaması Batı dünyasında büyük endişeye yol açtı. Fransız askerlerinin terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki Münbiç'te nöbet tuttuğu görüldü.30 Nisan 2018 Pazartesi 19:55
Sputnik'te yer alan haberde Fransız askerlerin Münbiç'te Sacur Çayı bölgesinde 2 askeri araçla nöbet tuttuğu görülüyor. Araçlara asılan ABD ve Fransa Bayrakları dikkat çekti. Habere göre Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın elinde tuttuğu bölgelerde toplam 250 Fransız askeri olduğu iddia ediliyor. Fransa'nın Kobani, Tabka, Rakka ve Deyr Ez Zor'da askerleri bulunuyor. Kobani'de Fransız askerlerine ait bir merkez de var.
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