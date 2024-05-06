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Dünya Büyük skandal! Polonya'da tehditler sonrası ülkeden kaçan hakim Belarus'a sığındı... İlişkin açıklama
Dünya

Büyük skandal! Polonya'da tehditler sonrası ülkeden kaçan hakim Belarus'a sığındı... İlişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2024-05-06 21:32:00 -
Büyük skandal! Polonya'da tehditler sonrası ülkeden kaçan hakim Belarus'a sığındı... İlişkin açıklama

Polonya'da, skandal bir olay yaşandı. Şantaj ve meslektaşlarını itibarsızlaştırma skandalına adı karışan hakim, Belarus'a kaçarak siyasi iltica talebinde bulundu.

Polonya'da, şantaj ve meslektaşlarını itibarsızlaştırma skandalına adı karışan hakim, Belarus'a kaçarak siyasi iltica talebinde bulundu. Olay sonrası tepki gören hakim, çareyi kaçmakta buldu.

İsminin karıştığı skandallardan sonra ülkesinden Belarus'a iltica eden Varşova İdari Mahkemesi Hakimi Tomasz Szmydt, Polonya'dan kaçışının sebeplerini hakkında yaptığı açıkalamada "Neden buraya geldim?

Bu, Belarus ve Rusya'ya karşı yürütülen politikaya karşı bir protesto ifadesidir. Burada olmam sayesinde özgürce konuşabilirim. Durum şudur ki Amerika, Polonya'yı bir savaşa, bir çatışma bölgesine sürüklemek istiyor" diye konuştu.

Bağımsız siyasi duruşu nedeniyle taciz ve tehdit edildiğini iddia eden hakim, düzenlenen bir basın toplantısında ülkesindeki bütün görevlerinden resmen istifa ettiğini söyledi.
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