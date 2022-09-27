Büyük skandal! Kılıçdaroğlu’ndan DEAŞ üyesine ziyaret!



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “İŞİD tarafından yakılan Mehmetçik” diye ziyaret ettiği Fethi Şahin’in önce DAEŞ’e katıldığı akabinde de örgüt tarafından Rakka’da infaz edildiği ortaya çıktı.

Gazeteci Emre Erciş, twitter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “IŞİD canileri Mehmetçiklerimiz Sefter Taş ve Fethi Şahin’i şehit etti. Bugün Fethi Şahin’in ailesini ziyaret ettim. Bu olaya devlet suspus olmuştur. Peygamber Ocağı dediğimiz ordumuz suspus olmuştur. Erdoğan eleştirilmesin diye, şehadet kurumuna dahi ihanet edilmiştir” şeklindeki paylaşımla duyurduğu ziyaretin arka planını belgeleriyle ortaya çıkardı.

Erciş, “IŞİD’e müzahir yayın organları 22.12.2016’da TSK Kamuflajlı 2 şahsın yakılarak öldürüldüğünü servis etti. Şahıslarım kimlik tespitinde Sefer Taş ve Fethi Şahin oldukları belirlendi” ifadeleriyle yaptığı paylaşımının devamında, Konya/Çumra ilçesi Arıkören Kasabası nüfusuna kayıtlı, Mehmet-Fatma oğlu ve 06.11.1990 Çumra doğumlu Fethi Şahin’in yakılarak öldürüldüğü haberlerinin IŞID’e yakın yayın organlarından yayınlanmasının ardında bir istihbarat çalışması başlatıldığını, ilgili soruşturma ve istihbarat çalışması kapsamında Fethi Şahin’in babası Mehmet Şahin ile de mülakat yapıldığını belirtti.

Baba Mehmet Şahin ile yapılan mülakatta, Fethi Şahin’in, kardeşi Osman Şahin’i arayarak Suriye’ye gittiğini ve haklarını helal etmelerini istediği, aynı şekilde sosyal medya hesaplarından da terör örgütü IŞID’ı övücü paylaşımlarına ulaşıldığı öğrenildi.

Erciş, Fethi Şahin’in babası Mehmet Şahin’in belirttiği dönemde Fethi Şahin’in sosyal medya hesaplarında IŞİD hakkında övücü paylaşımlar yaptığı tespit edildiğini, Fethi Şahin’in kullandığı 0541 830 18 xx gsm hattının incelendiğini, yapılan incelemede hattın 14.03.2015 günü Şanlıurfa’da kullanıldığının tespit edildiğini, MİT tarafından Suriye’de yapılan istihbarat çalışmasında Fethi Şahin’in 2015’te DEAŞ’e katıldığının ortaya çıktığını yazdı.

Emre Erciş, belgelere dayalı olarak yaptığı paylaşımda, 12.10.2016 tarihinde Fethi Şahin’in amcaoğlu Doğukan Şahin ile yapılan mülakatta, Fethi Şahin’in 1.5 yıl önce Suriye’ye kaçak yollarla gittiği ve DAEŞ’e katıldığı, hakkında kayıp müracaatında bulunulduğunu ve daha sonra Rakka’da cezaevinde tutuklu olduğunun öğrenildiğini aktardı.

25 Aralık 2016 tarihli MİT Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, gönüllü olarak DAEŞ’e katılan Fethi Şahin’in Ağustos 2016’da Rakka’da örgütü tarafından infaz edildiğinin belirlendiğini de yazan gazeteci Emre Erciş, Kılıçdaroğlu’nun sözde yakılan mehmetçik için değil örgütünce infaz edilen DAEŞ üyesine taziyeye gittiğini belirtti.

İŞTE EMRE ERCİŞ’İN O PAYLAŞIMLARI…