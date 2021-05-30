Büyük sınav: Davutoğlu, Sedat Peker'in FETÖ ve Can Dündar destekli yalanını yüzüne çarpacak mı?

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FETÖ'nün argümanlarını kullanan firari suç örgütü lideri Sedat Peker, son operasyonel videosunda hükümeti uluslararası arenada zor durumda bırakmaya çalışan FETÖ, Cumhuriyet ve Can Dündar operasyonu olan MİT tırları olayını gündeme getirdi. Türkiye düşmanı BAE'ye kaçan Sedat Peker, MİT tırlarıyla Suriye'deki El Nusra örgütüne silah gönderildiğini iddia ederek, asıl hedefin Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğu apaçık ortaya çıkmış oldu.

Sahip çıktığı Sedat Peker'in yalanları, Davutoğlu'na da dokundu

Bu FETÖ yalanıyla Peker, kedisinin iddialarını sahiplenen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sözlerini hatırlattı.

Firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in peşine takılan Davutoğlu, hükümeti zan altında bırakmak için iddiaların incelenmesini istemiş ve hükümeti istifaya davet etmişti. Davutoğlu, "İçişleri Bakanı malum istifa etmeyi beceremiyor. Bir dakika beklenmeden görevden alınmalı ve yargı süreci başlamalıdır" sözleriyle Sedat Peker'in iddialarına sahip çıkmıştı.

Davutoğlu, "Türkiye'yi mahkum etmek istiyorlar" demişti

Sedat Peker'in yalanlarıyla hükümeti sıkıştırmaya çalışan Davutoğlu, kendisinin dışişleri bakanı olduğu dönemde gönderilen yardımlar için AK Parti genel başkanıyken yaptığı açıklamada, üstüne basa basa "Allah şahit; o tırlar Bayırbucak Tükmenlerine gidiyordu. Türkiye'yi mahkum etmek istiyorlar, Türkiye'ye diz çöktürmek istiyorlar" demişti.

Davutoğlu asıl sınavı şimdi verecek

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in ortaya attığı yalanlar üzerinden hükümete istifa çağrısı yapan Ahmet Davutoğlu, şimdi ne yapacağı merak konusu oldu. Davutoğlu, AK Parti genel başkanı olduğu dönemde yaptığı gibi kendisinin de kabul etmediği iddialara tepki mi gösterecek, yoksa Sedat Peker'in yalanları üzerinden hükümeti hedef mi alacak? Asıl sınavı şimdi verecek olan Davutoğlu, Sedat Peker'in bu yalanını yüzüne karşı vurabilecek mi?