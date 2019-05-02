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Büyük şeytanın FETÖ dili

Arakan’daki soykırımı görmeyen, Filistin’deki zulmü destekleyen, Irak’ı bataklığa çeviren, sözde demokrasi için girdiği her ülkede kan ve gözyaşı döktüren büyük şeytan Amerika, Türkiye üzerindeki projesi olan FETÖ’ye bir taraftan kol-kanat gererken diğer taraftan hukuki olarak terör örgütü olduğu kanıtını gölgelemek için tezvirat dolu rapor hazırlayarak uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor.

02 Mayıs 2019 Perşembe 22:29
Büyük şeytanın FETÖ dili

 

 Ankara  Yeniakit.com.tr  

ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu tarafından yayımlanan 2019 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun Türkiye bölümünde FETÖ mensuplarını “dinî baskıya uğrayan Sunnî Müslümanlar” olarak nitelendirmesine Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığından diplomatik dille tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, rapor için, "Türkiye bölümü gerçek ve tarafsız olmaktan uzaktır. ABD'li yetkililer tarafından FETÖ gerçeğinin anlaşılamadığını gösteren rapor, terör örgütü olduğu hukuken ispatlanmış FETÖ'yü masumlaştırmaya çalışmaktadır." ifadesini kullanırken; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise “FETÖ mensuplarını dinî baskıya uğrayan Sünni Müslümanlar olarak nitelendirmesi, daha en baştan bu raporun ne denli tarafgir, gerçeklikten kopuk olduğunu ve hangi şer odaklarının etkisiyle kaleme alındığını açıkça ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD projesi olan FETÖ’yü sivil toplum örgütü gösteren rapor, kamuoyunun aklına “ABD’nin ne zamandan beri baskıya uğrayan Müslümanların haklarıyla ilgilendiği, FETÖ’nün ne zamandan beri STK olduğu” sorularını getirdi.

15 Temmuz’un arkasında Amerika var

yeniakit.com.tr’ye konuşan Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tayyar Arı, Amerika’nın 15 Temmuz’un arkasında olduğuna dair en küçük bir şüphe olmadığını belirterek, Amerika dış politikasında, Amerika’daki FETÖ unsurlarının dilinin kullanıldığını söyledi.

FETÖ dilli havuzun en önemli müşterisi Siyonist lobi

FETÖ’nün Amerika dış politika havuzunda çok etkili olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Tayyar Arı, havuzun en önemli müşterisini Siyonist lobi olduğunu, Türkiye karşıtı dilin kullanıldığı tüm argümanları alıp kullandığını ifade etti.

Prof. Dr. Tayyar Arı sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Uluslararası akademiada Türkiye aleyhine bir şey yazmadığınız sürece akademik çalışmalar yayınlanmıyor. Türkiye karşıtlığının en etkili olduğu yer Amerika. Türkiye üzerindeki baskı, öncesi ve sonrasına baktığınız zaman tümünün amacı Türkiye’yi bir şekilde ötekileştirmek. Türkiye’yi marjinalleştirmek ve bölgedeki etkisini zayıflatmak ve içe kapanmaya zorlamak. Türkiye’yi toptan kaybetmek yerine hükümeti değiştirerek kullanmaya odaklanıyorlar. Kullandıkları dile iyi bakmak gerekir: ‘Sunni Müslümanlar baskıya uğruyor.’ Sanki Amerika Müslümanların canını, malını, özgürlüğünü çok umursuyor. Amerika’nın burada kimi ya da kimleri kastettiğini hepimiz biliyoruz. Amaç hükümetin hareket alanını daraltmak. Çünkü Türkiye Amerika’yı rahatsız etmeye devam ediyor.”

Son örneği Venezuela

Bunun son örneğinin “Türkiye’nin Venezuela meselesinde Venezuela’dan yana çıkış yapması” olduğunu söyleyen Prof. Dr. Arı, “Türkiye’nin hâlâ Maduro’ya destek veriyor oluşu, Amerika’yı rahatsız ediyor. Amerika istediği yere darbe yapacak ve buna kimse ses çıkarmayacak. Amerika’nın 15 Temmuz’un arkasında olduğuna dair en küçük bir şüphemiz yok. Tüm bunlara rağmen gözümüzün içine baka baka bir müttefikmiş gibi bizden bir takım beklenti içine giriyorlar.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 22:29
  1. Ankara
  2. Fetullah Gülen
  3. ABD

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