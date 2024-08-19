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Dünya Büyük şeytandan yeni ateşkes açıklaması: Katil Netanyahu öneriyi kabul etti
Dünya

Büyük şeytandan yeni ateşkes açıklaması: Katil Netanyahu öneriyi kabul etti

Yeniakit Publisher
2024-08-19 21:56:00 -
Büyük şeytandan yeni ateşkes açıklaması: Katil Netanyahu öneriyi kabul etti

Katil İsrail'e silah ve para desteği sağlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Netanyahu’nun ABD tarafından geçen hafta Katar’ın başkenti Doha'daki müzakerelerde hem İsrail hem de Hamas'ın kabul edebileceği bir ateşkes formülü bulmak için sunulan öneriyi kabul ettiğini belirtti.

İsrail’deki temaslarını tamamlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, basın toplantısı düzenledi. Blinken, Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerin başarıya ulaşması için bölgede bulunduğunu belirterek, son yapılan ateşkes önerisinin İsrail'in güvenlik çıkarlarını dikkate aldığını ifade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile “çok yapıcı bir görüşme” gerçekleştirdiğini söyleyen Blinken, Netanyahu’nun ABD tarafından geçen hafta Katar’ın başkenti Doha'daki müzakerelerde hem İsrail hem de Hamas'ın kabul edebileceği bir ateşkes formülü bulmak için sunulan öneriyi kabul ettiğini açıkladı. Hamas’ın da İsrail gibi bu öneriyi kabul etmesi gerektiğini aktaran Blinken, “Şimdi aynı şeyi yapmak Hamas'ın görevi” dedi.

Tarafların bir araya gelerek bu anlaşma kapsamında verdikleri taahhütleri nasıl uygulayacakları konusunda net bir anlayışa varma sürecini tamamlamaları gerektiğini belirten Blinken, “Bir sonraki önemli adım Hamas'ın evet demesi” dedi.

İsrail yönetiminden Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran Yahudi yerleşimcilere karşı harekete geçmelerini istediğini söyleyen Blinken, "Bu tür şiddeti önlemek için harekete geçilmesini, bundan sorumlu olan kişilerin hesap vermesini bekliyoruz” dedi.
Blinken, İsrail’deki temaslarının ardından Mısır ve Katar'ı ziyaret ederek, İsrail ve Hamas arasında ateşkes müzakerelerine yönelik devam eden çabaları ele alacak.

Kaynak: İHA

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