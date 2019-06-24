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Büyük şeytan, İran’ı köşeye sıkıştırmak istiyor

İran’a yeni yaptırım dalgası ekonomik krizi derinleştirecek... Dünyaya ekonomik savaş açan sarı şeytan Donald Trump'ın İran'a karşı yeni ekonomik yaptırımları bugün başlıyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:27
Büyük şeytan, İran’ı köşeye sıkıştırmak istiyor

 Akit  Ekonomi 

ABD Başkanı Donald Trump’ın bugünden itibaren İran’a yeni yaptırımlar getirileceğini duyurmasının ardından atılacak adımlarla ülkede devam eden ekonomik krizin daha da derinleşmesi bekleniyor. Devam eden ambargonun kapsamında ABD baskısı ile birçok ülkede hizmet veren çok uluslu şirketler İran’la ticari ilişkilerini askıya aldı.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarından muaf tuttuğu, bu ülkeden petrol ve doğal gaz alan sekiz ülke için öngördüğü altı aylık süre 2 Mayıs’ta dolmasının ardından yaptırımlar devreye alınmıştı. Başta petrolde olmak üzere İran odaklı üretimi yapılan ve stratejik değeri olan emtiaların fiyat dengesinde bir farklılaşmanın yaşanması ülke ekonomisine olumsuz yansıdı. ABD yönetiminin ambargonun dozun artırmaya dönük kışkıştırıcı politikaları ve Trump’ın bu ülkeye askeri müdahalenin masada olduğuna dair açıklaması sonrası bugün devreye girmesi beklenen yeni ambargoların İran halkının günlük hayatını da derinden etkilemesi bekleniyor. İranlı yetkililer ise yaptıkları açıklamalarda, ABD ambargolarını kabul etmediklerini söylüyor. Açıklanmalarda verilen ana mesaj ise “Biz bütün komşularımızla işbirliği yapıyoruz. ABD ise bölgede kargaşa istiyor. ABD İran’ı kışkırtmak için her yolu deniyor. ABD, İran’dan petrol alan ülkeleri cezalandırıyor’’ şeklinde. Bugün gündeme gelecek olan ambargonun kapsamı ise yine ABD yönetimi tarafından belirlendi. Bir çok batılı ülkenin de buna boyun eğmesi bekleniyor. 

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:27
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. İran’a yeni yaptırımlar
  3. ABD
  4. ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları

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