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Büyük şeytan ABD'den skandal! Satanizm'i resmen kabul ettiler

Allah'ın lanetlediği şeytana tapan 'Satanist Tapınak' isimli grup, ABD'de resmi din olarak tanındıklarını açıkladı. Sapkın grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tarihte ilk kez satanist bir organizasyonun ABD hükümeti tarafından resmen tanındığını memnuniyetle duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 22:59
Büyük şeytan ABD'den skandal! Satanizm'i resmen kabul ettiler

Gençler için büyük tehlike saçan satanizm, büyük şeytan ABD'de resmi bir din olarak kabul edildi. Ülkede, 'Satanist Tapınak' adlı bir grup, resmen tanındıklarını duyurdu

ABD'nin Arkansas Eyaletinde dini önyargılara karşı 'kilise ile devlet işlerinin ayrılmasından yana' mücadelesiyle dikkat çeken Satanist Tapınak isimli grup, ABD hükümeti tarafından 'bir din olarak tanındıklarını' duyurdu.

Grubun internet sitesinde yer alan duyuruda "Tarihte ilk kez satanist bir organizasyonun ABD hükümeti tarafından resmen tanındığını memnuniyetle duyuruyoruz" ifadeleri yer alırken, grubun Milli Gelirler İdaresi IRS tarafından da onaylandığı belirtildi.

Duyuruda ayrıca, Satanist Tapınak'ın tıpkı diğer dinlerde olduğu gibi, kamusal alanda ve herkes için ulaşılabilir olacağı vurgulandı ve "Hükümetten aldığımız onay, dini ayrımcılıkla mahkemelerde de resmi şekilde mücade etmemizi ve inanç temelli devlet hibeleri için devlete başvuru yapmamızı sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 22:59
  1. ABD
  2. satanizm

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