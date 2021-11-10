Tarihi dizelere bir yenisi daha ekledi. Geçtiğimiz sene Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 34. Bölümüyle final yaptı. Dizinin devamı niteliğindeki Alparslan: Büyük Selçuklu ise 1.bölümüyle 8 Kasım’da ekrana geldi. Diziyi izleyenler ise Akça Hatun’un tarihte olup olmadığını merak ediyor.

Büyük Selçuklu Akça Hatun gerçekte hainlik yaptı mı? Alparslan Büyük Selçuklu Akça hain mi?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 1.bölümüyle 8 Kasım Pazartesi akşamı ekranlara geldi. Fahriye Evcen’in oynadığı Akça Hatun karakterinin ise tarihte gerçekte olup olmadığı ise merak ediliyor. Alparslan: Büyük Selçuklu dizinin 1.bölümünün son sahnelerinde Çağrı Bey’i hançer ile yaralıyor. Bu sahnenin ardından pek çok kişi “Akça Hatun hain mi?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Akça Hatun tarihte Aka Hatun ismiyle biliniyor. Aka Hatun, Selçuklu Devleti’nin ikinci Sultanı Alparslan’ın ilk eşidir. Tarihi kaynaklarda Aka Hatun’a ilişkin detaylı bilgiler yer almıyor. Alparslan, Aka Hatun’un ardından Seferiye Hatun ile evlenmiş.

Dizide, Akça Hatun’un hain olup olmadığı ise diğer bölümlerde anlaşılacaktır.

Sultan Alparslan’ın söz konusu iki evliliğinden 12 çocuğu olmuştur. Sultan Alparslan’ın çocuklarının isimleri şöyle:

Muizzeddin Melikşah

Tacüddevle Tutuş

İzzeddin Arslan Argun

Böri Bars

Tuğrul

Ayaz

Togan

Arslan

Tekiş

Ayşe

Züleyha

Fülane Hatun