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Yaşam Büyük panik yaşandı! Güngören'de bina boşaltıldı
Yaşam

Büyük panik yaşandı! Güngören'de bina boşaltıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-31 19:52:00 -
Büyük panik yaşandı! Güngören'de bina boşaltıldı

Güngören'de 5 katlı bir binanın duvarlarında derin çatlakların oluşmasıyla birlikte ekipler binayı tahliye etti.

Güngören’de Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Sırpsındığı Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın duvarlarında sabah 07.30 sıralarında çatlaklar oluştu. Çatlaklara, bitişikte bulunan inşaat çalışmasının sebep olduğu iddia edildi. Camlarında çatlaması ve evlerdeki yarıkların seslerini duyan apartman sakinleri kendini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından bina tahliye edilerek mühürlendi. Bina sakinleri ise önemli eşyalarını alarak bahçeye çıktı. Bazı vatandaşlar akrabalarının yanına giderken, kalacak yeri olmayanlar ise Güngören Belediyesinin geçici olarak konaklamaları için sağladığı noktalarda ikamet edebilecek. Güngören Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemelere göre çatlamanın binanın temelinde yaşanan bir sorun nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Mağdur olduğunu dile getiren bina sakini Dilek Eroğlu, “Sabah yedi yedi buçuk civarı gürültü geldi ve camlar dökülmeye başladı. O sırada apartmandakiler de dışarı çıktı. Evde bayağı çatlak var. 3 aydır kapılar kapanmıyordu. Eşyalarımızı dışarı çıkardık. Mağdur olduk. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Şuan gidecek yerimiz yok” dedi.

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