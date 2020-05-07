Büyük panik! Nijer’de gökyüzü kızıla döndü

Batı Afrika ülkesi Nijer’in Niamey kentini bugün büyük bir kum fırtınası vurdu. Kısa bir sürede kuma kızıl rengini veren demir oksitin atmosfere karışmasıyla gökyüzünün kan kırmızı bir renge büründüğü kentte halk büyük bir telaşa kapıldı.

Daha önce bu kadar büyük bir fırtınayla karşılaşmadıklarını belirten kent sakinleri doğa olayını 'kıyametin kopuşu'na benzetti.

Bununla birlikte, Batı Afrika ve Arap yarımadasında “Harmanttan” adı verilen ocak-nisan aylarında yaşanan kurak mevsimde kum fırtınaları sık sık yaşanıyor. Ancak uzmanlar, Nijer’de görülen bu boyuttaki bir fırtınanın sıradışı olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada viral olan fotoğraflarda Niamer şehrinin silüetinin arkasında dev bir kum tsunamasi ve gökyüzüne yükselen kırmızı bulutlar görülüyor.

Sağlık sorunlarına neden olabilir

Öte yandan, demir oksit dumanı solumanın ateş, titreme, nefes almada güçlük ve gözlerde kalıcı zarara neden olabileceği bildirilerek halkın fırtına esnasında evlerinden çıkmaması istendi.