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Büyük operasyon başladı! 'Çakallara dar edin buraları'

Hakkari'de güvenlik güçleri terör örgütüne yönelik bahar operasyonuna başladı. Operasyonu koordine eden İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, ''Hepinizi gözlerinizden öpüyorum, tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Çakallara dar edin buraları.'' dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 13:18
Büyük operasyon başladı! 'Çakallara dar edin buraları'

Başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran güvenlik güçleri, gece gündüz demeden teröristlerin peşini bırakmıyor. Güvenlik güçleri, yurt içindeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlarına iklim şartlarını gözetmeksizin devam ediyor. Hakkari'de jandarma ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla Kavaklı bölgesinde teröristlere yönelik bahar operasyonu başlatıldı.  

"Çakallara dar edin buraları''

Operasyonu koordine eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da güvenlik güçleriyle araziye çıktı. Dağlık alanda arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine telsizden seslenen Dilberoğlu, ''Hepinizi gözlerinizden öpüyorum, tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Çakallara dar edin buraları.'' dedi. Teröristlerin saklanabileceği mağaraları tek tek arayan güvenlik güçleri, yer yer meskun mahal operasyonları da düzenliyor.

 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:18
  1. Hakkari
  2. İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu
  3. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk

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  • AhmetAhmet42 dk önce
    Gavur ve kafir haçlı batının paralı katilleri bunlar hepsini gebertin kazıyın kökünü bu katil pi.lerinin.

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