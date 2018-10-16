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Büyük operasyon! 83 asker gözaltında

İstanbul ve Ankara'da, terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen üç ayrı operasyonda 120 kişi gözaltına alındı.

16 Ekim 2018 Salı 10:34
Büyük operasyon! 83 asker gözaltında

İstanbul ve Ankara'da başlatılan üç ayrı FETÖ operasyonunda 83'ü asker 120 gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gerçekleştirilen FETÖ soruşturmasında 19'u muvazzaf, 11'i ihraç, 4'ü darbe girişimi kapatılan askeri okul öğrencisi 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarmaya operasyon

Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında da 1 yüzbaşı, 49 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 35'i aktif görevde.

Mali operasyon

İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcılığı ise ‘FETÖ'nün finansmanı' adı altında yürüttüğü soruşturma kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 37 kişiden 25'i gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 10:34
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. FETÖ

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