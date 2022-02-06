Büyük müjde! Konutların ısıtma giderleri yüzde 30 düşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın Antalya’da yapılan “Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye” temalı İstişare Toplantısı’nın 11 maddelik Sonuç Bildirgesini açıkladı.

Bakan Kurum, belediyelerin iklim dostu projelerine 37 milyar lira kaynak aktaracağını, elektrikli ve hibrit motorlu araçları hibe edeceklerini bildirdi. Bakan Kurum, 2022 yılı genç istihdam hedefinin 2 katına çıkarılarak 50 bin olarak belirlendiğini duyurdu. Konutların ısıtma giderleri yüzde 30 düşecek. Konutlarda yüzde 25 su tasarrufu sağlanacak. Yeni binalarda asgari enerji performansı C’den B’ye yükseltiliyor.

İklim Kanunu hazırlıkları 6 ay içinde tamamlanacak

İklim Kanunu’na ilişkin hazırlıkların 6 ay içinde tamamlanacağını kaydeden Bakan Murat Kurum, Türkiye’nin daha temiz bir dünya için teminat olarak gösterdiği eylemleri içeren 2030 Ulusal Katkı Beyanı’nın 2022 yılı bitmeden güncelleyeceklerini ifade etti.

İller Bankası’nın, belediyelerin iklim dostu projelerine 37 milyar lira kaynak aktaracağını ve Emlak Katılım Bankası’yla güçlü maddi destekle çevre dostu konut ve araçların yaygınlaşmasının sağlanacağını açıklayan Bakan Kurum, “Belediyelerimize, çevreyi kirletmeyen, egzoz gazı üretmeyen, vatandaşımızın sağlığına zarar vermeyen elektrikli ve hibrit motorlu araçları hibe edeceğiz, yine bu noktada finansman desteği vereceğiz.” dedi.

Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye Sonuç Bildirgesi'ne göre, 81 ile afet erken uyarı sistemleri kurulacak, şehirlerin yeşil finansman imkanları artırılacak, kirletenden elde edilen gelir, temiz üretim yapan sanayiye teşvik olacak, Yenilenebilir Enerji Yatırım Portalı bu yıl içerisinde tamamlayacak, Depozito Yönetim Sistemi 81 il ve 972 ilçede yaygınlaştırılacak, atık su arıtma tesisleri, biyorafineri tesislerine dönüştürülecek ve Çevre Etiketi Sistemi, 2023'te 12 sektöre çıkarılacak.

Sıfır atık kapsamında geri kazanım oranı artacak

Sıfır Atık Projesi kapsamında geri kazanım oranının yüzde 22,4’e ulaştığını hatırlatan Bakan Kurum, bu oranı 2022’de yüzde 30’a, 2023’te yüzde 35’e çıkaracaklarını, 2035 yılı için hedeflenen yüzde 60 geri kazanım oranıyla Türk ekonomisine 90 milyar lira katkı sağlayacağını ve 200 bin istihdam rakamına ulaşılacağını söyledi.

Murat Kurum, döngüsel ekonomi ve sıfır atık hareketinin bir diğer uygulaması olan ve bu yıl Kızılcahamam’da pilot çalışması başlatılan, yeniden kullanılabilen ambalajlar için geliştirilmiş Depozito Yönetim Sistemi’nin 81 il 972 ilçede yaygınlaştırılacağını bildirdi. Kurum, halkın sisteme destek vermesi durumunda İstanbul’un yıllık enerji tüketiminin yüzde 10’u kadar enerji tasarrufu, Türkiye’nin günlük petrol tüketiminin iki katı petrolden tasarrufu sağlanacağını kaydetti.

Atık Isı Projesi ile konut giderleri yüzde 30 düşecek

Türkiye’deki tüm termik santrallerin atık ısı potansiyelinin hesaplandığını ve 4 milyon konutu ısıtabilecek atık ısının oluştuğunu söyleyen Bakanı Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Termik santrallerdeki atık ısı potansiyelinin tamamını kullanarak yaklaşık 4 milyon konutun ve 16 milyon vatandaşımızın ısıtma giderlerini yüzde 30 daha aşağı çekeceğiz. 6 ay içerisinde, Isıtmada Yeşil Dönüşüm Strateji Belgemizi yayınlayacak, atık ısının yeniden kullanımına özel olarak planladığımız yatırımlarımızı milletimizle paylaşacağız. Bugün, Manisa Soma Termik Santrali, 5 kilometre uzaklıktaki 10 bin konutu bu yöntemle ısıtmaktadır.”

Binalarda kullanılan sularda yüzde 25 indirim sağlanacak

Konutlarda kullanılan suyun daha tasarruflu tüketilmesi amacıyla sıhhi tesisat projelerinde lavabo musluk debilerini sınırlandıracaklarını da açıklayan Bakan Kurum, “Böylece lavabolarda kullanılacak sudan yaklaşık yüzde 25 tasarruf elde edeceğiz.” diye konuştu.