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Büyük müjde! En düşük maaş 2 bin 461 lira olacak

Milyonlarca memur emeklisi ocak ayında hem yüzde 4 zam hem de 10.49 enflasyon farkı alacak. Böylece en düşük aylık 2 bin 461 liraya ulaşacak.

28 Kasım 2018 Çarşamba 22:36
Büyük müjde! En düşük maaş 2 bin 461 lira olacak

Ocakta milyonlarca memur emeklisinin maaşına 10.49 enflasyon farkı yansıyacak. En düşük aylık 311 lira artışla 2 bin 461 liraya ulaşacak.

Hem yüzde 4 zam hem de enflasyon farkı

Emeklilerin ocakta maaşları değişecek. Memur emeklilerine çifte zam verilecek.

Milyonlarca memur emeklisi hem yüzde 4 zam hem de enflasyon farkı alacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı farkı gösterecek. 

Yüzde 13.99 olacak

Temmuz-ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti. Buna göre, memur emeklilerine 4 ayda yüzde 8.76 enflasyon farkı oluştu, ocak zammı yüzde 12.76'ya ulaştı. Kasım ve aralık enflasyonuna göre bu oranlar artacak ya da azalacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmine göre; ikinci 6 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 13.99 olacak.

Maaşlar artacak

Eğer bu tahmin gerçekleşirse memur emeklilerine yüzde 10.49 enflasyon farkı oluşacak, ocak zammı da yüzde 14.49'a ulaşacak. Bu durumda emeklilerin maaşında en az 311,52 liralık artış gerçekleşecek. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş ocak zammı yüzde 14.49 olursa 2 bin 461 lira 39 kuruşa çıkacak.

(Güneş)

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 22:36
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