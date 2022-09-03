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Ekonomi Büyük müjde az önce geldi! O kişilere net 20 bin lira verilecek
Ekonomi

Büyük müjde az önce geldi! O kişilere net 20 bin lira verilecek

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY yardımcı destek personellerine 7 Eylül'de 20 bin lira net ikramiye verileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 12:46:00 -
Büyük müjde az önce geldi! O kişilere net 20 bin lira verilecek

Türk Hava Yolları, personeline ikramiye dağıtma kararı aldı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, personele 7 Eylül'de 20 bin lira net ikramiye verileceğini söyledi. Üstün, attığı tweette "Değerli yardımcı destek personeli arkadaşlarımız: Çabanız ve katkınız için teşekkür ediyor 7 Eylül'de 20 Bin TL net ikramiyenin sizlere takdim edileceğinin müjdesini vermek istiyorum. Biz 65 bin kişilik güçlü bir aileyiz, birlikte yükselmeye devam edeceğiz" dedi.

 

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