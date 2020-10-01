  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Büyük kuşatma resmen başladı! İşgalci Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor
Gündem

Büyük kuşatma resmen başladı! İşgalci Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor

Kahraman Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'ı 4 günde darmaduman etti. Ermenistan askerleri kaçacak delik ararken Azerbaycan ordusu işgal altında bulunan Dağlık Karabağ'ı tamamen özgürleştirmek için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 11:31:00 -
Büyük kuşatma resmen başladı! İşgalci Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor

Dağlık Karabağ'ı yıllardır işgal altında tutan Ermenistan'ın Azerbaycan'ın askeri mevzilerine ve sivil yerleşim bölgelerine alçakça saldırısı sonrası operasyon başlatan Azerbaycan ordusu işgalcilere ağır darbe vurdu. Azerbaycan ordusu tarafından düzenlenen operasyonlarda 2 bin 300'den fazla Ermeni askeri öldürüldü. Ayrıca Ermenistan ordusuna ait 130 tank-zırhlı araç, 200'den fazla top ve füze sistemi, 25 hava savunma sistemi, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkası, 5 mühimmat deposu, 50 tanksavar silahı ve 55 otomobil imha edildi.

Ermenistan'ın hava savunma sistemleri çökertildi

Operasyonlarda Ermenistan'a ait Rus yapımı 1 S-300 sistemi etkisiz hale getirildi. Bunun yanında 8 Grad roketatarı, 1 Uragan roketatar sistemi, 1 OSA hava savunma sistemi, 3 BM-21 Grad roketatarı, 1 piyade savaş aracı, 2 D-20 obüs topu da imha edildi.

Ermenistan askerleri cepheden kaçmaya başladı

Azerbaycan ordusunun operasyonları sonrası neye uğradığını şaşıran Ermenistan güçleri cepheden kaçmaya başladı. Ermenistan 1.Ordu Komutanlığı'na bağlı 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayı'nın 2. Taburu'na bağlı askerlerin ağır kayıplar verilmesi üzerine mevzilerini terk ederek kaçtığı öğrenildi.

Fuzuli kentinde kontrolü sağlayan Azerbaycan ordusu Ağdere-Terter istikametinde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldı. Bunun yanında Tekekaya ve Ağdağ bölgeleri de kontrol altına alındı.

Ermenistan insanlık suçu işliyor

Azerbaycan ordusu karşısında perişan olan ve ağır kayıplar veren işgalci Ermenistan ordusu insanlık suçu işleyerek hıncını ve öfkesini sivillerden çıkarıyor. Terter ve Goranboy kentlerine sabah saatlerinde topla saldıran Ermenistan çok sayıda sivili yaraladı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Habertürk'te ilginç anlar! Mete Yarar konuşurken yayını kesin sesleri yükseldi
Gündem

Habertürk'te ilginç anlar! Mete Yarar konuşurken yayını kesin sesleri yükseldi

Habertürk ekranlarında Veyis Ateş'in sunduğu programda ilginç anlar yaşandı. Güvenlik ve terör uzmanı Mete Yarar, konuşurken yayını kesin se..
Ne olduğu bilinmiyor! A Haber spikeri sosyal medyadan duyurdu
Medya

Ne olduğu bilinmiyor! A Haber spikeri sosyal medyadan duyurdu

A Haber spikeri İrem Sansak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Gardaş, Ermenistan'a nefes aldırmıyor! Konvoy yerle bir oldu
Dünya

Gardaş, Ermenistan'a nefes aldırmıyor! Konvoy yerle bir oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, askeri yardım taşıyan Ermeni konvoyu yerle bir edildi.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay