Büyük kuşatma resmen başladı! İşgalci Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor

Dağlık Karabağ'ı yıllardır işgal altında tutan Ermenistan'ın Azerbaycan'ın askeri mevzilerine ve sivil yerleşim bölgelerine alçakça saldırısı sonrası operasyon başlatan Azerbaycan ordusu işgalcilere ağır darbe vurdu. Azerbaycan ordusu tarafından düzenlenen operasyonlarda 2 bin 300'den fazla Ermeni askeri öldürüldü. Ayrıca Ermenistan ordusuna ait 130 tank-zırhlı araç, 200'den fazla top ve füze sistemi, 25 hava savunma sistemi, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkası, 5 mühimmat deposu, 50 tanksavar silahı ve 55 otomobil imha edildi.

Ermenistan'ın hava savunma sistemleri çökertildi

Operasyonlarda Ermenistan'a ait Rus yapımı 1 S-300 sistemi etkisiz hale getirildi. Bunun yanında 8 Grad roketatarı, 1 Uragan roketatar sistemi, 1 OSA hava savunma sistemi, 3 BM-21 Grad roketatarı, 1 piyade savaş aracı, 2 D-20 obüs topu da imha edildi.

Ermenistan askerleri cepheden kaçmaya başladı

Azerbaycan ordusunun operasyonları sonrası neye uğradığını şaşıran Ermenistan güçleri cepheden kaçmaya başladı. Ermenistan 1.Ordu Komutanlığı'na bağlı 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayı'nın 2. Taburu'na bağlı askerlerin ağır kayıplar verilmesi üzerine mevzilerini terk ederek kaçtığı öğrenildi.

Fuzuli kentinde kontrolü sağlayan Azerbaycan ordusu Ağdere-Terter istikametinde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldı. Bunun yanında Tekekaya ve Ağdağ bölgeleri de kontrol altına alındı.

Ermenistan insanlık suçu işliyor

Azerbaycan ordusu karşısında perişan olan ve ağır kayıplar veren işgalci Ermenistan ordusu insanlık suçu işleyerek hıncını ve öfkesini sivillerden çıkarıyor. Terter ve Goranboy kentlerine sabah saatlerinde topla saldıran Ermenistan çok sayıda sivili yaraladı.