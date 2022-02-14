Büyük kuruluştan şaşırtan çıkış! 'Nakit daha güvenli'

Kurum stratejistleri, enflasyondaki 'inatçı' yükseliş ve merkez bankalarının azalan teşviklerinin bu sene kredi piyasaları için zorlayıcı olacağını, bu ortamda nakitin kısa vadeli faizlerden daha rekabetçi bir varlık sınıfı olacağını söyledi.

Goldman'ın bu açıklaması, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği riskiyle yatırımcıların güvenli limanlara kaçışı ve hisse senediyle şirket tahvillerinde yaşanan düşüşün ardından geldi. Bu sene faiz artış beklentileri ve varlık alımlarının azaltılacağı beklentisi tahvil yatırımcıları için olumsuz gelişmeler olmuştu.

Avrupa'da çöp tahvil olarak bilinen çöp tahvillerin maliyeti bugün yükselişini sürdürerek 15 ayın zirvesine çıktı. Varlık yönetimindeki yüksek getirili fonlar yıl başından beri yüzde 2.1 değer kaybederek 2018'den beri en kötü başlangıcı yaptı.

Stratejistler, Merkez Bankası'nın desteğinin azalmasıyla dolar karşısında euro şirket tahvillerinde ağırlığını azaltma tavsiyesinde bulundu.

Stratejistler ayrıca yüksek reel getiriler ve Omikron varyantının etkilerinin azalmasının 2022'nin ikinci çeyreğinde büyümeyi ivmelendireceğini öngördü, daha zayıf büyüme ortamında riskli varlıkların şoklara karşı daha kırılgan olacağı belirtildi.