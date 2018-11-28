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Büyük kriz: Almanya'da 'petrol' kıtlığı!

Almanya'da su seviyesi düşen Ren Nehri'nden tankerlerin dolu geçememesi nedeniyle petrol kıtlığı baş gösterdi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 00:36
Büyük kriz: Almanya'da 'petrol' kıtlığı!

Özellikle ülkenin en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya, Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz'de yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle çok  sayıda istasyon hizmet veremez duruma geldi.

Yağışsız geçen sonbahar nedeniyle ülkenin su taşımacılığı açısından can damarı olan Ren Nehri üzerinden geçen tankerlerin, su seviyesi düşük olduğu  için normal yük kapasitelerinin çok altında petrol ve gaz taşıyabildiği  belirtildi.

Akaryakıt kıtlığı yüzünden fiyatların da arttığı kaydedildi.

Yılda 200 milyon ton yük taşınan Ren Nehri'nde, geçen günlerde Köln  yakınlarında üç yük gemisi düşük su seviyesi yüzünden karaya oturmuş ve uzun  uğraşlar sonucu kurtarılabilmişti.

Petrol darboğazını aşmak için Kuzey Ren Vestfalya eyalet hükümeti,  hafta sonları ağır tonajlı kamyonetlerin trafiğe çıkma yasağını yumuşatarak  petrol taşıyan araçlara trafiğe çıkma izni vermişti.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 00:36
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