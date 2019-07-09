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Büyük inşaat projelerinde Bayburt doğal taşı imzası

Bayburt’ta bulunan taş ocaklarından çıkarılarak cephe ,zemin kaplama ve dekoratif amaçlar için kullanılan mermer, traverten ve onyx gibi doğal taşlar ülke çapındaki gözde projelerde giderek daha fazla tercih ediliyor.

09 Temmuz 2019 Salı 11:46
Büyük inşaat projelerinde Bayburt doğal taşı imzası

Bayburt’ta bulunan taş ocaklarından çıkarılarak cephe ,zemin kaplama ve dekoratif amaçlar için kullanılan mermer, traverten ve onyx gibi doğal taşlar ülke çapındaki gözde projelerde giderek daha fazla tercih ediliyor.


Doğal Taş Fabrikası’nda işlenen taşlar projenin türü ve konumuna göre taş ocaklarından imalatçılar ve son kullanıcıya kadar geniş bir müşteri yelpazesine hitap ediyor. Fabrikada üretilen birçok türdeki doğal taş, sahip olduğu desen, saydamlık, dayanıklılık ve özgün görünümüyle kullanıldığı alanlarda takdir topluyor.


Daha önce Bayburt Doğal Taş Fabrikasından ihraç edilen siyah ve beyaz onyx Amerika Birleşik Devletleri’nin New York Şehri’ndeki Steinway Tower’da kullanılmıştı. Bayburt Traverteni ve Bayburt Taşı bu kez Trabzon’da Dubaili Armada Group tarafından hayata geçirilen Dünya Ticaret Merkezi projesinde de tercih edildi.


İçerisinde beş ve dört yıldızlı iki otelin yanı sıra dev boyutlarda kongre ve fuar merkezlerini barındıran 60 milyon dolarlık projenin dış cephesi başta olmak üzere birçok kısmında Bayburt Traverteni ile Bayburt Taşı kullanılıyor.


Proje akıllı yeşil bina olarak inşa edilmesi yönüyle de dikkat çekiyor.


İl Özel İdaresi, Belediye ve Ticaret Odası ortaklı Doğal Taş Fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten ve fabrikanın çalışmalarını yakından takip eden Vali Ali Hamza Pehlivan konuyla ilgili olarak şunları söyledi: ”Uzun yıllara dayalı meşakkatli bir süreç sonunda tesis edilen fabrikamız doğal taş rezervleri açısından çok zengin olan Bayburt İlimizde taş sektörünün gelişmesi, bu alanda faaliyet gösteren taş ocakları ve işletmelere uygun şartlarda plaka veya ebatlı taş kesimi yapmak suretiyle pazara hazır ürün sağlanması, fuarların takibi, ulusal ve uluslararası düzeyde yeni pazarlar bulunması gibi çalışma ve faaliyetlerine devam ediyor. Taş ocakları ve taş işletmeleriyle işbirliği ve koordinasyon içinde fabrikamızdan kesilip plaka veya ebatlanarak çıkan taş çeşidimizi 6’dan 26’ya yükselttik. Ulusal düzeyde pek çok projede kullanılan doğal taşlarımız, Newyork’daki Steinway Tower binasında olduğu gibi prestij uluslararası projelerde de kullanılıyor. Bu durum bizleri ilimiz ve doğal taş sektörü adına ziyadesiyle memnun ediyor. Müşterek çabalarla doğal taş üretim ve pazarlama hacmimiz inşallah giderek artacak ve İlimizin ekonomisine, istihdamına daha fazla katkılar sağlayacaktır."


Bayburt Doğal Taş Fabrikası’ndan çıkan taşlar Trabzon Dünya Ticaret Merkezi’nin yanı sıra Bayburt Hükümet Konağı, Turhal Devlet Hastanesi, Bayburt Devlet Hastanesi gibi büyük çaplı projelere de yer alıyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:46
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