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Spor Büyük hayal kırıklığı İsmail!
Spor

Büyük hayal kırıklığı İsmail!

Başakşehir karşısındaki etkisiz kalışı ve kalede güven vermeyen İsmail Çipe'nin varlığı daha şimdiden sorgulanmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 15:14:00 - 2021-12-19 15:14:44
Büyük hayal kırıklığı İsmail!

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi ve takım kaptanı Fernando Muslera'nın Sivasspor deplasmanında ağır bir sakatlık geçirmişti.

Teknik direktör Fatih Terim, Muslera'nın yokluğunda kaleyi İsmail Çipe'ye emanet etti.

Galatasaray kalecisi İsmail Çipe'nin kalede güven vermemesi taraftarları da çıldırttı.

26 yaşındaki kalecinin, Okaka'nın Marcao ile girdiği mücadele sırasında açılıp topa müdahale etmesi ya da alan daraltması gerektiğini söyleyen taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla İsmail'i kaybedilen puanın sorumlusu olarak gösterdi.

İsmail Çipe, Süper Lig'de en son 24 Mayıs 2019'da sahaya ilk 11'de çıkmıştı.

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