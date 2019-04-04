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Büyük Göç'e saatler kaldı! 686 tır yola çıkıyor

Sayılı saatlerin kaldığı Büyük Göç'te, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında 10 bir parça malzeme taşınacak.686 tırdan oluşan taşınma operasyonuna 700 THY aracı da eşlik edecek.

04 Nisan 2019 Perşembe 21:36
Büyük Göç'e saatler kaldı! 686 tır yola çıkıyor

İstanbul Havaalanı'na büyük taşınma başlıyor. 29 Ekim 2018'de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'na kademeli olarak planlanan 45 saat sürecek geçiş, gece 03.00'da başlayacak ve 6 Mart Cumartesi günü saat 00.00'da bitecek.

'Büyük Göç'e saatler kala Atatürk Havalimanı'nda hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Apronda belirlenen taşınma alanına vinçler, araçlar ve konteynerler getirildi. Akşam saatlerinde de çok sayıda tır, aprona giriş yaptı. Konteynerlerin tırlara yüklenmesine başlandı. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na malzeme taşıyan TIR'lar saat 03.00'da hareket edecek.

47 bin ton malzeme taşınacak

Taşınma sırasında toplam 47 bin tondan fazla malzeme, iki havalimanı arasında taşınacak. Operasyonda bin 800'den fazla personel görev yapacak. Taşınma planlaması bu gece 686 tırdan oluşuyor. 700 THY aracı da taşınmaya eşlik edecek. Büyük Göç'te, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında 10 bir parça malzeme taşınacak,

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 21:36
  1. İstanbul Atatürk Havalimanı
  2. Atatürk Havalimanı
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