Büyük felaket! 5 kişi hayatını kaybetti! Başlarına adeta taş yağdı

Küresel ısınma nedeniyle yaşanan iklim krizi, korkutucu meteorolojik hadiselere neden oluyor. Geçen hafta meydana gelen dolu yağışı ve aşırı yağışlar nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de aniden bastıran dolu yağışı sonrası ilk tespitlere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Colorado eyaletine bağlı Boulder kentinde yaklaşık 15 dakika süren yoğun dolu yağışı neticesinde sokak ve caddelerde sel oluştu. Dolu yağışının etkisiyle bazı kent sakinleri araçlarında mahsur kaldı.

Dolunun büyük bir taş seviyesinde olması ise durumu daha ciddi boyutlara getirdiği gözden kaçmazken, çok sayıda maddi hasara da yol açtığı öğrenildi. Aktarılan ilk bilgilere göre ise dolu yağışı nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 75 kişinin ise yağışlardan yaralı olarak kurtulduğu kaydedildi.



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