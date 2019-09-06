Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Rusya’da başlıyor Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası yarın Rusya’nın Ekaterinburg kentinde başlayacak ve 21 Eylül’de sona erecek.

Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası yarın Rusya’nın Ekaterinburg kentinde başlayacak ve 21 Eylül’de sona erecek.

Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası 7-21 Eylül 2019 tarihleri arasında Rusya’nın Ekaterinburg kentinde yapılacak. Şampiyona hazırlıklarını tamamlayan Büyük Erkekler Boks Milli Takımı, bugün Rusya’ya hareket edecek. 8 Eylül Pazar günü yapılacak teknik toplantının ardından ilk müsabakalar 9 Eylül Pazartesi günü yapılacak.

Büyük Erkekler Boks Milli Takım kafilesinde yer alan isimler şöyle:

Reimundo Zamora Nunez (Baş Antrenör), İsa Daştan (Antrenör), Levent Yaman (Antrenör), Vahdettin İşsever (Antrenör)

Batuhan Çiftçi (52 kg), Tuğrulhan Erdemir (63 kg), Necat Ekinci (69 kg), Serhat Güler (75 kg), Bayram Malkan (81 kg), Berat Acar (91 kg), Muhammed Aydın (+91 kg)

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