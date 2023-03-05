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Spor

Büyük eleştiri almıştı! Ve gerekeni yaptı...

Cristiano Ronaldo'nun, Türkiye'deki ve Suriye'deki depremzedeler için yardım uçağı gönderdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 15:40:00 -
Büyük eleştiri almıştı! Ve gerekeni yaptı...

Cristiano Ronaldo'nun, Türkiye'deki ve Suriye'deki depremzedeler için yardım uçağı gönderdiği belirtildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Ronaldo, 6 Şubat'ta ülkemizde ve Suriye'de meydana gelen depremlerin ardından oluşan trajik görüntülerden çok etkilendi.

YARDIM MALZEMELERİ İÇİN ÖDEME

Portekizli yıldızın, depremden etkilenen vatandaşlar için bir yardım uçağı gönderdiği aktarıldı. Haber7'ye göre; Ronaldo'nun ayrıca, depremzedeler için; çadır, yiyecek paketleri, yastık, battaniye, bebek maması, süt ve tıbbı malzemeler için de para ödediği öne sürüldü.

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