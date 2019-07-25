MALATYA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, "Bu yıl Avrupa Ligi'dir, seneye belki Şampiyonlar Ligi'dir. Hedefi her zaman yükseltmek lazım. Beklentilerin de büyük olmazı lazım." dedi.

Altıntop ve Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, bir alışveriş merkezinde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Yeni Malatyaspor'un kısa sürede güzel başarılara imza atarak, emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Altıntop, "Bu yıl Avrupa Ligi'dir, seneye belki Şampiyonlar Ligi'dir. Hedefi her zaman yükseltmek lazım. Beklentilerin de büyük olmazı lazım. Büyük düşünelim ki büyük işler yapalım." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilgili soru üzerine Altıntop, şu değerlendirmede bulundu:

"Sergen hocanın artısı çok büyük. Hayatın gerçeklerini bilen, oyuncu olarak büyük başarılar elde etmiş. Erol hoca daha çok düzen ve taktiğe önem veriyordu. Sergen hoca bir seviye atlamış hali. Çünkü Sergen futbolu ve hocalığıyla renk katıyor. Sergen hoca ve Yeni Malatyaspor'un iyi bir ikili olacağına inanıyorum."

Yeni Malatyaspor'un bu sezon çok gol atacağına inandığını dile getiren Altıntop, "Bugün bol gollü bir başlangıç yaparız inşallah. Federasyon olarak Avrupa maçlarına ayrı bir önem veriyoruz. Hak eden takımları desteklemekteyiz. Bir engel olmazsa Şenol hoca da bu akşam bizimle olacak. Taraftarı da bekliyoruz desteğe. Yeni Malatyaspor, iyi bir sonuçla ikinci maçta biraz daha ferah oynayarak, ikinci turu da atlar." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 17 yıl futbol oynadığını ve birçok turnuva maçında forma giydiğini anlatan Altıntop, şunları kaydetti:

"Turnuvalardan uzak kaldık, turnuvaları özlüyoruz. Futboldaki başarılarımı yönetici olarak milli takım ve kulüplerle bir üst seviyeye taşımak istiyorum. Seviye atlamak için herkesin desteğini bekliyorum. Yeteneğimiz var, bu yeteneği istikrarlı şekilde yansıtmalıyız. Taraftarımızı inandırmalı ve o öz güveni tekrar kazanmalıyız. Fransa ile oynadığımız milli maç, sonuçtan ziyade taktik ve teknik açıdan en iyi maçımızdı. Taraftarlar da bunu hissetti, heyecan ve enerji geri döndü. İnşallah Şenol hocayla devam ettirebiliriz. Çünkü milli takım her zaman özeldir, o formayı taşımak özeldir."

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda bugün oynanacak Yeni Malatyaspor- Olimpija Ljubljana maçıyla ilgili Altıntop, "Biz yönetici olarak, tribünde desteğimizi vereceğiz. Sergen hoca da bunu takımıyla sahaya yansıtırsa bizi kimse tutamaz." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in milli maçlardan birinin Malatya'da oynanmasıyla ilgili isteğine ilişkin soruyu Altıntop, "Bu isteği gayet doğal ve biraz geç buluyorum. Kentin ve güzel stadın hak ettiğine inanıyorum. İnşallah Malatya'da da bir maç oynanacaktır. Bilmeniz gerekir, federasyon yönetiminde bu konularda konuşuluyor ve tartışılıyor. Hazır olduğunuzda, hocamızın istediği de önemli. İnşallah burada da bir maç oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türk futbolunun bazı gerçekleri bulunduğunu, bazı kulüplerin mali açıdan sıkıntı içerisinde olduğunu anlatan Altıntop, şöyle konuştu:

"Genç arkadaşlara sahip çıkarak, doğru dokunuşlar vermemiz lazım. Burada hoca kalitesini yükseltmemiz, tesislerimizi düzenlememiz lazım. Bunlar bizim yavrularımız, yarın milli formayı giyerek bizi temsil edecekler. Onları uzun süre görmemişiz veya ihmal etmişiz. Bu konularda çalışma yapmak istediğim için ben yönetimdeyim. Gelecek 4 yılda yol katetmek istiyoruz."





- "İlk maçımıza çıkacağız, gururlu ve heyecanlıyız"





Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek ise hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kulüp olarak taraftar desteğini önemsediklerini söyledi.

Olimpija Ljubljana maçını kazanmak istediklerini dile getiren Gevrek, "İlk maçımıza çıkacağız, gururlu ve heyecanlıyız. İnşallah taraftarlarımızın desteğiyle ilk maçımızı kazanmak ve deplasmandaki maçı da kazanarak turu geçmek istiyoruz. Taraftarımızla güçlüyüz. Taraftarlarımızı statta görmek istiyoruz. Malatya'yı, bölgemizi ve Türkiye'yi temsil edeceğiz." dedi.

Transfer sezonunun henüz sona ermediğine işaret eden Gevrek, "Çok iyi transferler yaptık, üst düzey oyuncular. Bu bir süreç, inşallah uyum sağlarlar. Transfer sezonu devam ediyor. 30 Ağustos'a kadar sezon bitmeden bizde de transfer bitmez. Duruma göre 2-3 transfer yapabiliriz. Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.