Büyük Doğu’nun “Salih” adamıydı! Mirzabeyoğlu vefatının 2. Yılında dualarla anılıyor

Hakkı Bilir İstanbul

Mirzabeyoğlu’nun ömürlük yol arkadaşlarından olan ve gazetemizin yayın kurulu üyeliğini de yapan Yalçın Turgut Balaban: “İslam’a Muhatap Anlayış davasının Tatbik Sistem Fikri’nin ‘Nasıl’ını, hakikatin hakikatine nisbetle örgüleştiren Büyük Doğu’nun; ‘Niçin’ buudunu, İbda ile ilmek ilmek dokuyan adam... Küfrün, davasının tek telini (haşa) çürütemeyeceği için, bedenini zindanlarda çürüttüğü adam... Üstadının, zamanında kaleme aldığı ‘Büyük Mazlumlar’ eserindeki zulme uğramış büyüklere, altın bir halka olarak eklenmeyi hak eden adam... Üstad’a, ‘Beni bir tek sen anlıyorsun’, ‘Bundan sonra onlar beni izlemeyecek, ben arkalarından koşacağım’ sözlerini ettiren adam. Sakarya’ya cevap olarak yazdığı Yeşilırmak şiirinde söylediği gibi: ‘Büyük Doğu sancağı İBDA ile en öne!’ sözünü, ömrünü vererek gerçekleştirmiş adam... Bugün ensesini kaşıyanların torunlarının, yarın eserleriyle büyüyecekleri adam. 16 senesi hasret, 51 yılı birlikte yürüdüğüm, can dostum, kardeşim, arkadaşım adam. Rabbim sana rahmet etsin, mahşer günü O Sevgili’nin sancağı gölgesinde, sevdiklerinle buluşmayı nasib etsin, gönüldaşım adam. Adam gibi adam. Yiğit Müslüman.”

Sembol isim

Yahya Düzenli: “Mirzabeyoğlu, inanmış ve adanmışlığın sembolleşen şahsiyetidir. Erken dönem mücadelesinden 16 yıllık zindan hayatına kadar, fikir ve aksiyon olarak Büyük Doğu’nun, dolayısiyle Üstad Necip Fazıl’ın ‘Özlediğimiz Neslin Vasıfları’nda belirttiği ruh, fikir ve eylem adaleleri muhkem, kemal iştiyakı taşıyan fikir gencinin nasıl olması gerektiğine misal remz şahsiyettir. Üstad’ın başta Büyük Doğu İdeolocya Örgüsü olmak üzere tüm eserlerinin öncelikle sistematik bir bütünlük ve derin bir İslâmî hassasiyetle anlaşılmasının öncüsü ve yegâne temsilcisidir. Daha sonra ortaya koyduğu fikriyatı da cumhuriyet tarihinin İslami anlayış kaosunda orijinal bir muhteva ve bakış açısı olarak önemlidir. Mirzabeyoğlu, bir dava ve çile adamıdır.”

Yaşamayı fikir bildi

Kazım Albayrak: “Yüksek İslam Enstitüsü boykotları vesilesiyle gençliğimde Salih Mirzabeyoğlu’nu tanıdım ve onun çıkardığı Gölge dergisi ile Akıncılar teşkilatında aktif oldum. Onun davasına rabtolmuş hali ve istikamet çizgisi beni her zaman cezbetti. Hayatımı manalandırdı ve bereketlendirdi diyebilirim. Kumandan Mirzabeyoğlu’nu şahsen veya eserlerinden tanıyanlar artık onu tanımadan önceki kişi değildirler. Üstad Necip Fazıl gibi nadir insanlardan biriydi. Zaten Üstadın da şahit olduğu Büyük Doğu davasını İBDA ile yürüttü. Sözü ile özü birdi. Sadece nasihat eden biri değil, yaşamayı fikir, fikri de yaşamak bilen biriydi. Belki de bundan dolayı tesiri derinden ve muhabbeti de sahiden oldu.”

Mücadelesi çetindi

Mevlüt Koç: “Mağlubiyet kompleksi, azgelişmişlik hissi içinde bir halk 15 Temmuz’da ilk defa manasız korkularının esaretinden kurtulup kendi iktidarını kurduysa bunda en büyük pay Necip Fazıl ve Salih Mirzabeyoğlu’nundur. Hakk’ın en güzel ve temiz bir fıtrat üzere yarattığı iki fikir kahramanının mazinin bereketli toprakları üzerine ektikleri tohumun meyveye durduğunu gösterir. Kemal ve istidatlarının büyüklüğü nispetinde imtihan ve sıkıntıları da büyük oldu. Hayatları boyunca verdikleri o müthiş mücadelenin her anının tespiti, anlatılması ve aktarılması gerekir.” En verimli yıllarını zindanda geçiren Mirzabeyoğlu’na Rabbim rahmet eylesin.